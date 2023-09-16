В рамках проекта “Ауыл аманаты” сельчанам выделяют микрокредиты

Правительство активно реализует поставленную президентом задачу по развитию сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого реализуется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого сельчанам выделяют микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Ход реализации проекта обсудили в рамках очередного заседания проектного офиса «Ауыл аманаты» при аппарате правительства РК. Во встрече приняла участие заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова.

Так, по состоянию на 13 сентября т. г. выданы 7429 микрокредитов на сумму 42 млрд тенге с охватом 1388 сельских округов.

Из них 85% микрокредитов будут направлены на сферу животноводства (35,8 млрд тенге), 7% — растениводства (2,8 млрд тенге), 5% — приобретение сельхозтехники и оборудования для кооперативов и 2,6% — прочие направления (1,1 млрд тенге).

По итогам заседания заместителем премьер-министра были даны поручения ответственным госорганам и регионам по созданию проектных офисов на уровне области, района, сельского округа и ускорению процесса разработки цифровой платформы.