В селе Кендала встретят холода с горячими батареями

Ровно год назад, в октябре 2023- го, в областной корпункт «Казахстанской правды» с жалобой на нерасторопность местных властей обратились активисты села Кендала Талгарского района. По их словам, на протяжении нескольких лет чиновники «кормят» их обещаниями наладить централизованное отопление в многоквартирном секторе населенного пункта.

фото из архива Зарины Турсуновой

Побывав в поселке, мы выяснили, что жильцы шести компактно расположенных многоэтажек, установив в квартирах печки-буржуйки, топят их углем и дровами или круглосуточно включают электро­обогреватели – ТЭНы. «Ледниковый период» в Кендале продолжался долгие 30 лет – с тех пор как в 1993 году перестала действовать местная котельная.

В беседе с корреспондентом аким Кендалинского сельского округа Алмас Умирзаков и главный специалист Талгарского районного отдела ЖКХ Айбек Акылжанов заверили, что вскоре завершится подготовка проектно-сметной документации и уже весной 2024- го в селе начнется строительство блочно-модульной котельной (при условии успешного прохождения всех бюрократических процедур и своевременного выделения средств из областного бюджета).

Примечательно, что на сей раз чиновники сдержали слово: совсем недавно в Кендале завершились строительно-монтажные работы. Возведена долгожданная БМК, причем на площадке, которую выбрали сами сельчане.

Жильцы многоэтажек (всего в них проживают 480 человек) обустроили стояки и разводные трубы в подъездах и подвалах, от котельной к домам подведены теплосети. Этой хорошей новостью поделилась с нами местная активистка Зарина Турсунова.

– Наконец сбылась наша мечта – отныне будем жить в тепле! – радуется девушка. – Большинство наших соседей – пенсионеры и многодетные семьи. На протяжении многих лет нам приходилось топить печи, таскать из подвала в квартиры уголь и дрова. Теперь эти мытарства позади!

Выразив благодарность редакции «Казахстанской правды» за освещение острой сельской проб­лемы, Зарина сообщила, что сейчас ведутся проверочные пусконаладочные работы. Запуск БМК намечен на 15 октября, день начала отопительного сезона.

Что ж, стоит порадоваться за жителей села Кендала, добившихся положительного решения актуального вопроса. К слову, для этого местным активистам пришлось приложить немало усилий. Осенью прошлого года они подняли большой шум, помимо нашей газеты, обратившись также на республиканские телеканалы, в социальные сети.

Меньше повезло собратьям кендалинцев по несчастью – жильцам трех двухэтажных домов, расположенных по улице Павлова в Талгаре. Грядущую зиму они в очередной раз встретят с ледяными батареями. Начиная с 2022 года этой проблеме мы посвятили несколько газетных публикаций, но воз, как говорится, и ныне там.

По словам местной жительницы Ирины Быковой, недавно в ходе встречи с акимом области Маратом Султангазиевым вновь был поднят вопрос отсутствия отопления и затягивания строительства блочно-модульной котельной. Как ответили представители власти, разработана проектно-сметная документация по установке БМК, пока же проект проходит гос­экспертизу.

– В нынешний отопительный сезон мы будем мерзнуть, как и все предыдущие 30 лет! – возмущается Ирина Быкова. – Заготавливаем сейчас уголь, дрова, многие греются зимой электричеством. Наши ежемесячные расходы на тепло доходят до 70 тысяч тенге с каждой квартиры! Куда только ни обращались за помощью, но толку никакого. Вот сейчас аким области пообещал, что только к осени следующего года нам построят БМК…

По словам активистки, всего в Талгаре насчитывается 26 двухэтажных домов, не имеющих централизованного теплоснабжения. По данным Талгарского районного отдела ЖКХ, в районе планируется строительство 19 БМК (в том числе для домов по улице Павлова). По ряду объектов готова проектно-сметная документация, поданы заявки на выделение бюджетных средств, заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ. Помимо Талгара, модульные котельные будут строить в селах Актасе, Бесагаше, Панфилово и Карабулаке, где также имеется ряд многоэтажек без центрального отопления.

По информации акимата области, в общей сложности намечено строительство 52 БМК в Енбекшиказахском, Талгарском и Илийском районах. Реализация проектов поз­волит дать тепло для 110 многоэтажек. К слову, к централизованному теплоснабжению в регионе подключено лишь 65% многоквартирных домов (1 299 из 1 986). Иначе говоря, в этой сфере имеется еще непочатый край работы.