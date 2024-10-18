В Шахтинске задержана молодежная группировка вымогателей

Фото: Polisia.kz

15 октября в Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО «Qarmet», в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Пресечено более 40 фактов вымогательства. Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО «Qarmet» и вымогательствам у работников предприятия.