В Шахтинске задержана молодежная группировка вымогателей

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В нее входил тренер по смешанным единоборствам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

15 октября в Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО «Qarmet», в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.

В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Пресечено более 40 фактов вымогательства. Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО «Qarmet» и вымогательствам у работников предприятия.

«Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается», – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

#криминал #МВД #вымогатели

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