– В нашей школе проходят соревнования по нескольким направлениям Национальной школьной лиги. Это шахматы, тоғызқұмалақ, шашки. Параллельно организован республиканский чемпионат по волейболу среди девушек 9–11-х классов. К нам приехали команды из 20 регионов, – рассказал директор учебного заведения Нуртас Жагабаев.

В волейболе система отбора – поэтапная: сначала определяются победители на уровне районов и областей, после чего сильнейшие команды приезжают в столицу. В финальных играх, состоявшихся в стенах школы, приняли участие около 200 школьников.

В финале в спортзале школы встретились команды ЗКО и области Жетысу. Игра получилась зрелищной – никто не хотел уступать. В решающий момент сильнее оказалась команда ­Жетысу, буквально вырвавшая победу у соперников.

Участница команды-победителя Айзере Калибай после игры не скрывала радости. Она занимается волейболом с третьего класса. Сейчас учится в девятом в школе им. Есмурата Сикымова села И. Жансугурова Аксуского района.

– Мы очень долго готовились, были сборы, тренировки, – рассказала она. – В коман­де я либеро, то есть играю в позиции защиты. Сначала выиграли на уровне района, потом – области, а теперь вот и на республиканском уровне победили.

В это же время в другом зале шли интеллектуальные поединки. За шахматными досками сидели учащиеся младших и средних классов.

– Я давно занимаюсь шахматами, почти получил четвертый разряд. Это моя первая игра на таком турнире, – рассказал ученик 7-го класса Султан ­Толеугали.

Его ровесник Батырхан ­Келимбаев занимается шахматами с семи лет и уже уверенно чувствует себя за доской, оценивая свой уровень как «средний».

Не менее напряженная борьба разворачивалась и в игре тоғызқұмалақ. Формат турнира предполагает олимпийскую систему: победитель проходит дальше, проигравший выбывает. И это добавляло каждой партии особую напряженность. Девятиклассница Карина Каримова отмечает, что игра дает возможность не только получить опыт, но и обрести новые знакомства.

– У нас сильные соперники, но при этом мы общаемся, дружим. Я начала играть в тоғызқұмалақ в восьмом классе, с тех пор участ­вую в соревнованиях, и уже есть победы, – поделилась она.

Организатором турнира выступает Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства просвещения. Как отмечает его методист Рауан Бексемуратов, Национальная школьная лига сегодня охватывает десять видов спорта.

– Соревнования среди ­9–11-х классов стартовали 1 апреля. Уже прошли турниры по волейболу, шахматам, сейчас идут игры по футзалу. Впереди ожидается футбол среди девушек, гандбол, легкая атлетика, – рассказал он.

По его словам, такие турниры позволяют школьникам, особенно из сельской местности, проявить себя.