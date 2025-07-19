Вчера во Дворце Qyzgaldaq прошел XII Гражданский форум на тему: «Устойчивое развитие города Шымкент: роль институтов гражданского общества», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК
Цель форума — укрепление взаимодействия между институтами гражданского общества, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами для решения актуальных задач устойчивого развития на уровне мегаполиса.
В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации РК, неправительственных организаций, государственных органов, бизнес-сообщества, средств массовой информации, молодёжных объединений, а также международных и экспертных организаций.
Программа форума включила:
Панельные сессии по актуальным направлениям: реализация Концепции развития гражданского общества РК, социальное партнёрство и механизм государственного социального заказа, вовлечение молодёжи, цифровизация и развитие общественного контроля;
Презентацию успешных практик и инициатив НПО; Тематическую фотогалерею «ҮЕҰ өмірі — бір сәт бейнеде»;
Открытые диалоговые площадки с участием экспертов и представителей всех заинтересованных сторон.