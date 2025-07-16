В СКО направлено 74 млрд тенге на водоснабжение

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области продолжается системная работа по реализации поручения Главы государства — обеспечить стопроцентный доступ населения к качественной питьевой воде, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата СКО

Сегодня этот показатель составляет 97,5%: централизованным водоснабжением охвачены 502 сельских населённых пункта, в которых проживает 257 тысяч человек.

Вместе с тем 88 сёл остаются без устойчивого водоснабжения, и именно для решения этой проблемы в регионе реализуется масштабная программа модернизации водной инфраструктуры.

В текущем году будут завершены работы по строительству централизованных сетей в 37 селах. Еще в 46 населенных пунктах доступ к воде будет обеспечен через групповые водопроводы и установку блок-модулей.

Общий объем финансирования — 74 миллиарда тенге, из которых 45 миллиардов поступили из специального государственного фонда, что подчеркивает значимость вопроса для республиканской повестки.

На прошедшем заседании акимата СКО аким области Гауез Нурмухамбетов особо подчеркнул необходимость строгого контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Он поручил профильным госорганам и подрядчикам обеспечить высокое качество работ и бесперебойную эксплуатацию всех вводимых объектов.

#модернизация #СКО #водоснабжение

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