В соответствии с рекомендациями

Статьи
0
Илья Пащенко

Конституционные права следственно-арестованных и осужденных обсудили на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

фото из архива "КП"

В заседании приняли участие Генеральный прокурор Берик Асылов, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, министр юстиции Азамат Ескараев, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, президент Гражданского альянса Бану Нургазиева, представители правозащитных организаций и гражданского общества.

– Наша страна позиционирует себя как правовое, светское и социальное государство, высшими ценностями которого выступают человек, его жизнь, права и свободы. Лица, которые находятся в местах лишения свободы, в следственных изоляторах, тюрьмах или колониях, – это тоже наши граждане. И если они лишены свободы, то других прав, предусмот­ренных Конституцией, их лишить нельзя. Более того, пункт 2 статьи 17 Конституции говорит о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, – отметил председатель Комиссии по правам человека Игорь Рогов.

В ходе заседания были обсуждены меры, принимаемые Казахстаном по выполнению рекомендаций ряда конвенций ООН, – о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о ликвидации всех форм расо­вой дискриминации, против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о правах ребенка, а также международных пактов о граж­данских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах.

Первый заместитель министра внут­ренних дел Марат Кожаев сообщил, что внесение изменений в Уголовный кодекс позволило привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток. Улучшено правовое положение осужденных в части отсрочки отбывания наказания при тяжелом заболевании, немедленного исполнения решения суда об освобож­дении вследствие тяжелой болезни, продления срока оставления ребенка с осужденной матерью до четырех лет при освобождении ее в течение года.

– Важным этапом стала передача медицинского обеспечения в учреж­дениях пенитенциарной системы в ведение Минздрава. За осужденными инвалидами первой группы закреплены помощники из числа отбывающих наказание в этом же учреждении, которым выплачивается пособие по уходу. Проводится работа по переходу на покамерное содержание. В 2023 году начато строительство восьми жилых блоков в четырех учреждениях на 1 120 мест. Также в 2025–2027 годах предусмотрено строительство трех следственных изоляторов и колонии в городе Актау. Проводится работа по улучшению материально-технической базы в учреждениях КУИС. В прошлом году впервые за десять лет выделены средства на приобретение спецтранспорта, досмотровых комп­лексов, радиостанций транкинговой связи, блокираторов мобильной связи. Внедряется сплошное видеонаблюдение с исключением слепых зон. Во всех учреждениях установлены терминалы для подачи осужденными электронных обращений, которые направляются ими самостоятельно, минуя администрацию, – сказал Марат Кожаев.

В свою очередь Артур Ластаев рассказал о реформах, проводимых институтом Уполномоченного по правам человека, особо отметив роль Национального превентивного механизма.

– В прошлом году нам поступило около пяти тысяч обращений, и четверть из них приходится на обжалование действий органов уголовного преследования. При этом чаще всего граждане жалуются на изъятие протоколов осмотров, и это – проблема, потому что для этого не требуется никаких санкций. Предлагаю данный вопрос проработать, – подчеркнул омбудсмен.

В 2023 году участниками НПМ осуществлено 461 превентивное посещение с охватом мест временной изоляции и лишения свободы и социальных учреж­дений. По их результатам в уполномоченные органы направлено более трех тысяч рекомендаций.

#права человека #комиссия #права #осужденные

Популярное

Все
«Снимите пеньюар и оденьте кофту потеплее»: аким Караганды призвал жителей не включать обогреватели
Сын экс-акима Караганды подозревается в избиении престарелой матери
Швёнтек прервала серию из трех поражений от Рыбакиной
Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства
«Барыс» попытается взять реванш у «Амура»
Трассы закрыты из-за непогоды в 10 областях
Памятник коммунальной безответственности снесли в Экибастузе
Расстановка сил изменилась в Английской премьер-лиге
Старейший в Актобе бассейн пойдет под снос
Премьера оперы казахского композитора прошла с аншлагом в Глазго
Китай стал главным торговым партнером Казахстана
Свыше 16 тыс. кубометров снега вывезли за ночь из столицы
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности
Женщина погибла при пожаре в Астане
Казахстанские врачи будут обучаться в Японии
Казахстан получил безвозмездный грант из Пандемического фонда Всемирного банка
«Барыс» продолжает падение
Предсказан конец Атлантического океана
Жених чемпионки мира по фехтованию оказался бывшей женщиной и мошенником
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Трамп пообещал начать кампанию по высылке мигрантов из США
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстан глазами американца в начале XX века
Миллион за выносливость
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Судьбу свою кляня…
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Вторая победа в сезоне
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области

Читайте также

Министр обороны проинспектировал воинские части Шымкентског…
Гвардеец спас пожилую женщину
Делегация Министерства обороны РК посетила штаб-квартиру ООН
Министр обороны совершил рабочую поездку в Конаевский, Жеты…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]