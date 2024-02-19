В соответствии с рекомендациями

В заседании приняли участие Генеральный прокурор Берик Асылов, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, министр юстиции Азамат Ескараев, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, президент Гражданского альянса Бану Нургазиева, представители правозащитных организаций и гражданского общества.

– Наша страна позиционирует себя как правовое, светское и социальное государство, высшими ценностями которого выступают человек, его жизнь, права и свободы. Лица, которые находятся в местах лишения свободы, в следственных изоляторах, тюрьмах или колониях, – это тоже наши граждане. И если они лишены свободы, то других прав, предусмот­ренных Конституцией, их лишить нельзя. Более того, пункт 2 статьи 17 Конституции говорит о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию, – отметил председатель Комиссии по правам человека Игорь Рогов.

В ходе заседания были обсуждены меры, принимаемые Казахстаном по выполнению рекомендаций ряда конвенций ООН, – о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, о ликвидации всех форм расо­вой дискриминации, против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, о правах ребенка, а также международных пактов о граж­данских и политических правах, об экономических, социальных и культурных правах.

Первый заместитель министра внут­ренних дел Марат Кожаев сообщил, что внесение изменений в Уголовный кодекс позволило привести национальное законодательство в соответствие с Конвенцией ООН против пыток. Улучшено правовое положение осужденных в части отсрочки отбывания наказания при тяжелом заболевании, немедленного исполнения решения суда об освобож­дении вследствие тяжелой болезни, продления срока оставления ребенка с осужденной матерью до четырех лет при освобождении ее в течение года.

– Важным этапом стала передача медицинского обеспечения в учреж­дениях пенитенциарной системы в ведение Минздрава. За осужденными инвалидами первой группы закреплены помощники из числа отбывающих наказание в этом же учреждении, которым выплачивается пособие по уходу. Проводится работа по переходу на покамерное содержание. В 2023 году начато строительство восьми жилых блоков в четырех учреждениях на 1 120 мест. Также в 2025–2027 годах предусмотрено строительство трех следственных изоляторов и колонии в городе Актау. Проводится работа по улучшению материально-технической базы в учреждениях КУИС. В прошлом году впервые за десять лет выделены средства на приобретение спецтранспорта, досмотровых комп­лексов, радиостанций транкинговой связи, блокираторов мобильной связи. Внедряется сплошное видеонаблюдение с исключением слепых зон. Во всех учреждениях установлены терминалы для подачи осужденными электронных обращений, которые направляются ими самостоятельно, минуя администрацию, – сказал Марат Кожаев.

В свою очередь Артур Ластаев рассказал о реформах, проводимых институтом Уполномоченного по правам человека, особо отметив роль Национального превентивного механизма.

– В прошлом году нам поступило около пяти тысяч обращений, и четверть из них приходится на обжалование действий органов уголовного преследования. При этом чаще всего граждане жалуются на изъятие протоколов осмотров, и это – проблема, потому что для этого не требуется никаких санкций. Предлагаю данный вопрос проработать, – подчеркнул омбудсмен.

В 2023 году участниками НПМ осуществлено 461 превентивное посещение с охватом мест временной изоляции и лишения свободы и социальных учреж­дений. По их результатам в уполномоченные органы направлено более трех тысяч рекомендаций.