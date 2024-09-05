В состязаниях по аударыспақ честь страны защитят шестеро палуанов

Для Есимхана Рахматиллы аударыспақ больше чем спорт, и он в этом виде – один из сильнейших. В показательном поединке, организованном специально для журналистов за десять дней до начала 5-х Всемирных игр кочевников, борец продемонстрировал свои силы и сноровку: применив пару ловких приемов, буквально одним рывком стащил соперника с седла. При этом, как отмечает сам спортсмен, в положительном исходе самое главное – это сила духа, настойчивость и терпение.

Уроженец Туркестанской области пришел в аударыспақ в 2013 году. Ранее он представлял көкпар. Не было ни дня, чтобы мужчина пожалел о выбранном пути, а путь ему этот когда-то показал мастер спорта международного класса, трехкратный чемпион Азии, 13-кратный чемпион Казахстана, чемпион международного турнира «ЭКСПО», чемпион мира Сырым Избасаров, за плечами которого 35-летний опыт.

– Сегодня у нас уже шестая по счету подготовительная тренировка, – рассказал Сырым Избасаров. – Лично я во Всемирных играх кочевников участвую в третий раз: ранее это было в 2016-м и 2018 годах. Брал первое и второе места. Ныне вновь поборюсь за «золото». Тем более состязания проходят дома, и настрой у меня боевой.

Всего на играх нашу национальную сборную по аударыспақ представят шесть палуанов в весовых категориях до 60, 70, 80, 90 кг, 100 и более 100 килограммов. Основные тренировочные центры по данному виду спорта находятся в Туркестанской и Актюбинской областях.

На сборы в Астану борцы прибыли в начале августа. Вместе с ними и их постоянные спутники и «коллеги по цеху» – тулпары. К ним у спорт­сменов трепетное отношение. А как иначе? Зачастую в победе тандема чувствуется твердое копыто.

Согласно правилам, если во время состязания лошадь не укусила животное соперника, то, значит, помогла хозяину. В противном случае сначала делается предупреждение, а затем один балл присуждается оппоненту, а за повторное «неспортивное» поведение животного борца признают проигравшим, а парнокопытное исключают из соревнований. Вот почему считается, что прилежное поведение лошади – половина успеха всадника.

– Наши борцы будут соревноваться в шести весовых категориях. Планируем завоевать как минимум четыре золотые медали. Федерация аударыспақ Казахстана входит в Федерацию национальных видов спорта и во Всемирную федерацию борьбы на лошадях (World Federation of Horseback Wrestling), которая была создана в 2023 году. Согласно установленным правилам, состязания проводятся на специальной площадке в виде круга диаметром 15 метров. Она будет размещена на территории этноаула, – рассказал главный тренер команды Жанбатыр Бекмусаев, отметив, что главными соперниками для нашей команды являются спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

Отметим, что в конце июня в Казани состоялся II чемпионат мира по борьбе на лошадях, где наша сборная заняла первое общекомандное место в шести весовых категориях, завоевав четыре золотые и одну серебряную медали. Этот факт вселяет надежду, что и в играх номадов наши ребята не подведут болельщиков и продемонстрируют высший пилотаж.