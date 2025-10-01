Песня-посвящение Наурызбайскому району Амирхана Турысбековича вполне могла бы стать его гимном. С хором совета ветеранов автор исполняет свое произ­ведение на концертах и даже оформил на него авторские права, а ветеранская организация наградила за этот труд медалью. И те, кто слышал неформальный гимн, считают его слова точными и выразительными, а музыку торжественной и лиричной.

Такое попадание в цель не кажется случайным, ведь ветеран прекрасно знает место, в котором давно живет, его людей и их взаимоотношения. Несмотря на свои 85 лет, Амирхан Турыс­бекович – человек деятельный, неравнодушный и неутомимый, его непросто застать дома, и за день он успевает завершить немало дел. Особо горячая пора у пенсионера в последние дни: к предстоящему Дню пожилого человека нужно хорошо отработать праздничную концертную программу, с которой их ждут в разных аудиториях Алматы.

Родом он из Жамбылской области. Получив высшее техническое образование в сельскохозяйственном институте Алматы, молодой специалист был готов вернуться в родные края – к земле.

– Но супруга только оканчивала педагогический, поэтому пришлось задержаться в тогдашней столице, и, как оказалось, надолго, – объясняет свою алматинскую биографию ветеран.

Применение полученным знаниям и амбициям молодого специалиста нашлось сначала в Комитете по стандартизации при Совете министров КазССР, затем в Проектном институте. Позже он возглавил предприятие по строительству автодорог, и теперь ветеран с гордостью приводит как один из примеров успешности своего коллектива 50-километровую асфальтовую трассу с Куртинского водохранилища, проложенную по сложному бездорожью. На пенсию Амирхан Турысбеков уходил с должности председателя агрообъединения родного района, реализовав все-таки тягу к крестьян­скому производству.

В семейном деле у супругов, которые вместе почти 66 лет, тоже показательный результат. Двое сыновей и две дочери получили хорошее образование и теперь на хорошем счету в своих коллективах. Старшие уже сами достигли пенсионного возраста, но их не готовы отпустить из организаций, ценя отношение к работе опытных специалистов. Это качество – честность и ответственность в труде – чета Турыс­бековых прививала детям без каких-либо ухищрений, только собственным примером. Кстати, супруга Амирхана Турысбековича – Лиза Ахметовна – всю жизнь посвятила преподаванию русского языка и литературы, за что была удостоена ордена Дружбы народов и звания «Отличник просвещения СССР».

– Я благодарен своим детям за то, что уважают и чтут нас, и доволен их судьбой – каждый смог получить то, к чему стремился. Мы с супругой спокойны и за них, и за наших внуков. Знаете, какие они теперь умные и образованные? Все говорят на трех языках, хорошо учатся и нас с бабушкой не забывают, – с нескрываемой гордостью признается глава семейства.

Свободная пенсионерская жизнь у него и теперь расписана по часам. Утром – непременная силовая тренировка в оборудованном тренажерами подвале, следом хозяйственные заботы: у супругов на попечении огород и сад со всем, что можно вырас­тить в южном климате. Правда, в этом году, жалуется ветеран, урожай подкачал – лето все-таки выдалось слишком засушливым.

К песенному искусству мужчина приобщился неожиданно даже для самого себя. Просто однажды вступил в районный совет ветеранов, а там и попал в хор «Арай», в котором теперь считается самым возрастным и авторитетным артистом.

– Первую песню написал в 78-летнем возрасте, – вспоминает старожил. – Специально к 20-летию Астаны. Даже не ожидал, что получу за нее Гран-при конкурса. С тех пор у меня и просят новых песен.

Он живо откликается на все, чем полна окружающая жизнь. В стихотворной форме, например, оставил воспоминания о пандемии коронавируса, а теперь шутит, что этим стал схож с Пушкиным в его холерной изоляции в Болдино. Стихами Амирхан Турысбекович отмечает дни рож­дения друзей и партнеров по хоровому коллективу, написал посвящения своим родителям, детям и внукам. Последним не забыл оставить поэтические нас­тавления. Говорит, есть надежда, что потомкам эта мудрость не будет лишней.

– А чтобы жить долго, не болеть и не уставать, нужно больше смеяться и радоваться, интересоваться всем, что вокруг тебя, быть активным и обязательно иметь увлечение, – говорит о секретах долголетия Амирхан Турысбеков.

Еще одним жизненным принципом Амирхан-аға охотно поделился с нашими читателями:

– Не нужно обижаться друг на друга, брать во внимание что-то неприятное. Если виноват – попроси прощения, вместо обидного слова лучше промолчи. В любой ссоре первым уступает сильный. Обычно кто это делает? Правильно, мужчина.