Многие привыкли считать, что после выхода на пенсию дни становятся однообразными и скучными. Но что если старость – это начало нового яркого этапа? В Актобе действуют центры активного долголетия, где люди старшего поколения на своем примере доказывают, что возраст – всего лишь цифра и жизнь продолжается!

В районе Жилгородка уже пять лет успешно работает один из таких центров. Руководит им 66-летний Вазих Ахтаев, который с большим энтузиазмом организует занятия и создает атмосферу тепла и поддержки для своих подопечных.

– Каждое утро мы собираемся на аэробику на свежем воздухе. Площадку для занятий нам выделил акимат возле Дома культуры. Я приношу колонку, и женщины с удовольствием занимаются под ритмичную музыку, – рассказывает Вазих Ахтаев, добавляя, что лучше бы нам все увидеть самим.

По приглашению Вазиха Ахтаева я побывала на таком утреннем занятии. Надо сказать, что музыка с этой площадки слышна уже с автобусной остановки, расположенной сразу за зданием Дома культуры. На самой площадке около сорока женщин от 65 до 80 лет повторяют движения за ведущей, стараясь делать упражнения правильно. Никто не отвлекается на разговоры. Что удивительно, это утро выдалось прохладным, но ни одна из женщин не осталась дома. Руководитель центра уверяет, что на аэробику пришли все, как и в любой другой день.

– Упражнения показывают сами, по очереди. Каждая старается подобрать что-то простое и понятное, объясняет остальным. Занятия проходят легко и непринужденно, и всем это нравится, – говорит Вазих Ахтаев.

Комплекс упражнений начинает показывать 72-летняя Клара Дарибаева. Она в отличной физической форме. Каждое ее утро начинается со скандинавской ходьбы, а затем она присоединяется к утренней гимнастике на свежем воздухе. Клара Дарибаева увлечена табатой – китайской гимнастикой высокой интенсивности, но специально для других посетительниц центра подобрала легкий и доступный комплекс упражнений, чтобы всем было комфортно.

Гимнастика продолжается около 45 минут, а Вазих Ахтаев тем временем продолжает рассказывать, чем живет их центр:

– По субботам вечером у нас проходят ретродискотеки. Их ждут с нетерпением, приходят даже жители соседних домов. Еще мы ходим в театры, на концерты, устраиваем поездки на природу. Нынешним летом съез­дили в мавзолей Есет-батыра. Многие из моих подопечных сами бы туда не смогли попасть, а вместе получилось.

В центре проходят занятия по йоге, вокалу, танцам, рукоделию, английскому языку и компьютерной грамотности. Кто хочет, может позаниматься на тренажерах, порисовать, сыграть в шахма­ты или шашки, поработать за швейной машинкой. Ближе к обеду традиционно организуют посиделки за чашкой чая.

– Мы пьем чай с печеньем и сахаром. Есть несколько человек, которые приходят именно в эти часы, чтобы просто поговорить, отдохнуть и поднять настроение, – улыбается Вазих Ахтаев.

Сразу после утренней разминки большинство женщин направляются в центр, где проходят занятия. Дружно рассаживаются за столы и решают, с чего начать новый день – с рисования или рукоделия. Что бы ни выбрали, это всегда время для творчества и общения.

77-летняя Нурсулу Тайбакова – жизнерадостная и энергичная женщина, которая посещает занятия на протяжении всех пяти лет работы центра. После тяжелого периода, связанного с потерей мужа, она нашла здесь поддержку и новые силы. Нурсулу Тайбакова активно участвует в хоре и танцах, с удовольствием играет в шашки, изучает английский язык, учится пользоваться смартфоном и приложениями. Такой насыщенный и разно­образный образ жизни подарил ей крепкое здоровье, а главное – новых друзей и веру в себя.

– У меня эндопротезы на обоих коленных суставах, поэтому мне очень нужны движения и зарядка. Дома я делала упражнения, но не так тщательно, могла отвлечься и забыть. А здесь – дисциплина, занимаются все вместе. Когда мы только переехали из села в город, я выходила во двор и беседовала с соседями, но это совсем другое. Сейчас не могу нарадоваться, что есть такие центры. Здесь я чувствую себя нужной и живой, – признается Нурсулу Тайбакова.

Подобной жизненной энергией и позитивом делится и 79-летняя Вера Лысенко. Для нее важна не только физическая активность, но и общение с людьми, которые поддерживают и вдохновляют:

– Это прекрасно, когда можно просто поговорить с кем-то, побыть с людьми, почувствовать себя нужной. Я начинала с ходьбы по стометровке возле сквера. Сначала было тяжело, чувствовала себя скованно, но сейчас физические нагрузки воспринимаются гораздо легче. А танцы по субботам дают особый заряд бодрости.

А еще Вера Ивановна любит путешествовать, часто ездит к детям в Кыргызстан и Россию. Она с удовольствием участвует и в субботниках, и в общественных мероприятиях.

Для всех, кто приходит в Центр активного долголетия, он становится настоящим вторым домом. Местом, где пожилые люди находят новых друзей. Здесь они забывают про возраст, начинают жить полной жизнью.