Глаза горят, и песня льется

День пожилых людей
92
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее есть уникальный хор ветеранов с 57-летней историей

фото предоставлено Тамарой Сумбуловой

Самому младшему участнику этого коллектива 65 лет, а самому старшему – 85. Его официальное название – Хор ветеранов войны и труда. Он появился в далеком 1968 году. Ветераны войны города Семипалатинска решили создать хор, репертуар которого в основном состоял из песен военных лет. У истоков его создания стоял Михаил Львович Коренков. Кос­тяком хора были Игорь Фалкин, Карл Петер, Михаил Каменир, Леонид Дикштейн, Дмитрий Мельников, Ольга Шишлова, Галина Менчик.

Шли годы, менялся состав творческого коллектива, в репертуар добавлялись новые песни, а народная любовь к хору не иссякала. Сегодня он по праву носит звание народного и является обладателем Гран-при трех международных фестивалей. И вот уже 57 лет подряд коллектив собирает полные залы. Сегодня им руководит Александр Иванович Барабанов. Несмотря на свои 77 лет, он проводит репетиции несколько раз в неделю, терпеливо объясняет, как нужно исполнять то или иное произведение.

– В хор я, можно сказать, пришел случайно. 21 год назад я соз­дал хор «Истоки», а хором ветеранов руководил тогда Патраков Борис Семенович. Он приболел, и меня попросили его заменить. Пришел временно, да так и остался, – рассказывает Александр Иванович.

Любовь к музыке у него с молодости. В Семипалатинске он окончил музыкальное училище, а потом был призван в ряды Советской армии. Служил в Сибирском военном округе и там благодаря своему образованию попал в ансамбль песни и пляс­ки. Затем продолжил образование в Московском государственном институте культуры на оркестровом отделении.

– В институте у меня было два друга, у которых тогда уже были свои хоровые коллективы. Именно они привили мне любовь к русской песне, – рассказывает Александр Иванович.

В его трудовой книжке всего одна запись: он проработал в Семипалатинском педагогическом училище (ныне Педагогический колледж им. М. Ауэзова) 44 года. А когда вышел на заслуженный отдых, задумался о создании хора. И создал его. Сегодня Александр Иванович руководит одновременно двумя хоровыми коллективами. И для каждого у него есть и время, и силы.

– Его талант, энергия и любовь к искусству вдохновляют хористов на новые свершения и помогают сохранить уникальное звучание. Он не только опытный художественный руководитель, но и чуткий педагог, умеющий найти подход к каждому участнику хора, раскрыть его вокальный потенциал и создать гармоничную атмосферу, – рассказывает ведущая концертов Тамара Сумбулова. – Александр Иванович продолжает традиции, заложенные основателями хора, но при этом не боится экспериментировать и вносить новые краски в репертуар. Под его руководством хор исполняет сложные произведения, участвует в престижных конкурсах и фестивалях, завоевывая признание и любовь публики.

Каждый участник хора интересен по-своему. Их лица хранят отпечатки трудовых подвигов и жизненных испытаний. Они – свидетели ушедшей эпохи, носители бесценного опыта и мудрос­ти, которые передают через свои песни. В их исполнении оживают мелодии воен­ных лет, народные мотивы и классические произведения, наполняя сердца слушателей чувством гордости и уважения к прошлому.

Их с радостью встречают в мужском лицее «Жас улан», в Педагогическом колледже им. М. Ауэзова, в Alikhan Bokeikhan University. На каждом празднике в Семее хор ветеранов – обязательный участник. Во время интервью то и дело раздавались звонки: хор приглашали принять участие в мероприятиях, запланированных на 1 октября, к Международному дню пожилых людей.

Репертуар хора – это отражение истории страны, ее героических страниц и культурного наследия. От песен о войне до лирических напевов о родном крае, от патриотических гимнов до задушевных романсов – каждая композиция пронизана искренностью, теплотой и любовью к Родине.

Хор ветеранов – это большая дружная семья. Здесь царит атмосфера взаимопонимания, поддержки и уважения. Вместе они переживают радости и печали, делятся воспоминаниями и планами на будущее. Именно в этой дружной атмосфере рож­дается то неповторимое звучание, которое трогает серд­ца слушателей и заставляет их задумываться о вечном.

