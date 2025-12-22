Ранее самый крупный приз за всю историю игры составил 2,04 миллиарда долларов, выигранный 7 ноября 2022 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Джекпот лотереи Powerball в США вырос до 1,6 миллиарда долларов после того, как ни один билет не совпал со всеми шестью номерами в розыгрыше субботнего вечера. Эта сумма делает его четвертым по величине призом в истории лотерейной игры, сообщает ABC News.

Следующий розыгрыш назначен на вечер понедельника. Самый крупный приз за всю историю игры составил 2,04 миллиарда долларов, выигранный 7 ноября 2022 года. Выигрышный джекпот Powerball в последний раз был разыгран 6 сентября и поделен между двумя счастливчиками в Миссури и Техасе, разделившими приз в размере 1,787 миллиарда долларов. До этого было проведено 43 подряд розыгрыша без выигрыша джекпота.

Победитель нынешнего джекпота может выбрать между ежегодными выплатами частями на сумму примерно 1,5 миллиарда долларов или немедленным единовременным платежом в размере 735,3 миллиона долларов после уплаты налога в более чем 50 процентов.

По данным Powerball, шансы выиграть джекпот составляют 1 к 292,2 миллиона. Билеты на Powerball стоят два доллара за игру.