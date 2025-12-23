В США построили огромный пряничный дом по мотивам «Один дома»

Айман Аманжолова
корреспондент

Рекорд официально признан Книгой рекордов Гиннесса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Disney+ и Hulu представили в Лос-Анджелесе самый большой пряничный дом в мире, который выполнен в виде почти полноразмерной копии дома Кевина Маккалистера из фильма «Один дома». Проект был создан в честь 35-летия выхода картины. 

Размеры сооружения: около 10,4 метра в длину, 17,7 метра в ширину и более 6,7 метра в высоту. Домик объёмом 1267 кубических метров собран за 8 дней из 4,2 тыс. пряничных «кирпичей».   

Как сообщает What’s On Disney Plus, масштабная конструкция в точности повторяет внешний облик дома семьи Маккалистеров, который стал символом рождественских праздников для миллионов зрителей по всему миру. 

В процессе работы было израсходовано 3,3 тонны пшеничной муки, более 6 600 яиц и 20 галлонов съедобного клея. Для украшения фасада и деталей применили 4,5 килограмма мастики, что придало дому праздничный и аппетитный вид. Судья Книги рекордов Гиннесса лично зафиксировал достижение, подтвердив, что это действительно крупнейший пряничный дом в истории.

Проект был приурочен к продвижению фильма «Один дома» на стриминговых сервисах Disney Plus и Hulu. В 2025 году легендарной комедии исполняется 35 лет, и компания решила отметить юбилей необычным способом, объединив ностальгию по любимому фильму с креативным подходом к маркетингу. 

Если Вы не знали, Disney Plus - это популярная стриминговая платформа, принадлежащая The Walt Disney Company. Сервис был запущен в 2019 году и быстро стал одним из лидеров рынка онлайн-видео. В его библиотеке представлены фильмы, сериалы и оригинальные проекты Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic.

Hulu - еще один крупный американский видеосервис, который также входит в структуру Disney. Обе платформы активно развивают собственный контент и регулярно проводят масштабные промо-кампании, чтобы привлечь новых зрителей и удержать интерес аудитории.

#рекорд #дом #Один Дома #пряник #Маккалистер

