В США разрешили депортировать нелегальных мигрантов без суда

Такая процедура ускоренной депортации ранее применялась в основном в южных штатах, которые сталкиваются с большим потоком нелегальных мигрантов

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Министерство внутренней безопасности (МВБ) США расширило полномочия американских правоохранителей, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Результатом этого изменения станет укрепление национальной и общественной безопасности при одновременном сокращении государственных расходов за счет содействия оперативному принятию решений об иммиграции», - говорится в распоряжении ведомства, которое было опубликовано на следующий день после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

По информации МВБ, это решение «обеспечит оперативное выдворение из Соединенных Штатов тех, кто не имеет права на въезд и пребывание [в стране], а также права на защиту от высылки».

Как поясняет газета The New York Times, ранее процедура ускоренной депортации применялась в основном в южных штатах, которые сталкиваются с большим потоком нелегальных мигрантов. Теперь высылать их по ускоренной процедуре разрешено на всей территории США.

20 января Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что режим ЧС позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну.

Ранее республиканец неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.