Трамп обещает закрыть границу США для нелегалов сразу после инаугурации

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Избранный президент США Дональд Трамп, выступая 22 декабря на конференции Turning Point USA в штате Аризона, пообещал в первый же день у власти закрыть границу страны для нелегальных мигрантов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Кроме того, будущий глава государства анонсировал самую крупную в истории США депортацию мигрантов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В мой первый день в Овальном кабинете я подпишу исторический пакет указов о закрытии нашей границы для нелегальных мигрантов», — сказал Трамп.

Мероприятие транслировал американский телеканал The Sun на YouTube.

«Каждый член иностранной банды и незаконный чужак, все криминальные сети, которые действуют на американской земле, будут расформированы, депортированы и уничтожены», — пообещал он.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что команда Трампа изучает способы отменить получение гражданства США по праву рождения. В частных разговорах его союзники разрабатывают стратегии, включая указ госдепартаменту не выдавать паспорта детям, рожденным у родителей без документов, и ужесточение требований для туристических виз для борьбы с родильным туризмом, говорится в материале.

До этого, 5 ноября, Трамп, на тот момент еще кандидат в президенты, в своей заключительной речи перед выборами заявил, что из-за мигрантов США являются оккупированной страной. Он пообещал «спасти» каждый город и поселок, который подвергся «вторжению и завоеванию». Позже в том же месяце республиканец подтвердил, что его администрация будет готова использовать армию и объявить чрезвычайное положение для массовой депортации нелегалов.

В феврале телеканал Fox News сообщал, что за период президентства нынешнего американского лидера Джо Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп депортирует из США 1 млн человек. В приоритетную группу входят мигранты, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны. 

 

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