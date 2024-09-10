В США состоятся первые теледебаты Трампа и Харрис

США
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Первые теледебаты Трампа и Харрис могут стать единственными

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

Кандидаты в президенты США - бывший американский лидер Дональд Трамп и действующий вице-президент страны Камала Харрис - проведут первые теледебаты после официального выдвижения их кандидатур на высший государственный пост от Республиканской и Демократической партий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Дебаты, организованные телекомпанией ABC, пройдут в Филадельфии (штат Пенсильвания) и продлятся 90 минут. Трансляцию будут вести все крупнейшие американские телеканалы с 21:00 по времени восточного побережья США (06:00 по времени Астаны 11 сентября) с двумя перерывами на рекламные паузы. Ведущими выступят журналисты ABC Дэвид Мьюир и Линдси Дэвис.

Первые теледебаты Трампа и Харрис могут стать единственными - стороны пока не согласовали дополнительные раунды, в то время как до выборов, которые состоятся 5 ноября, осталось менее двух месяцев. Республиканец предложил еще две даты в сентябре, а представительница демократов согласилась на встречу в октябре, однако достичь договоренности пока не удалось.

1 октября встретятся кандидаты в вице-президенты страны - сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тимоти Уолц. Организатором дебатов возможных вторых лиц американской политики будет телекомпания CBS.

Участникам теледебатов отведут по две минуты на ответы на вопросы ведущих, по две минуты на опровержение аргументов оппонента, а также по дополнительной минуте в случае необходимости разъяснений и дополнений. В завершение Трамп и Харрис выступят с двухминутными заключительными заявлениями - согласно жребию, закрывать дебаты будет республиканец. Вступительное слово, напротив, не предусмотрено.

Кандидаты не смогут иметь при себе заранее заготовленные тезисы, однако на трибунах будут лежать ручки и блокноты. Политикам запретят общаться с представителями своих предвыборных штабов во время рекламных пауз, а также задавать друг другу вопросы. Зрители в студию допущены не будут.

Камнем преткновения в вопросе организации стал режим работы микрофонов. Сторона Харрис настаивала, чтобы микрофоны обоих участников были постоянно включены. Кампания Трампа предложила во время выступления каждого кандидата отключать микрофон его оппонента - по такому же принципу проводились его дебаты с действующим президентом США Джо Байденом. В конечном итоге телекомпания удовлетворила просьбу республиканца.

#Трамп #дебаты #Харрис

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