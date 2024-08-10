В столице проходит выставка-ярмарка из Таджикистана

Фото: акимат Астаны

На ярмарке представлены свежие фрукты и овощи, натуральные мёд, орехи, сухофрукты, специи и многое другое. Также можно будет приобрести предметы народного ремесла – изделия из кожи, керамики, дерева, ковры ручной работы, сувениры.

На мероприятии у жителей и гостей столицы есть возможность приобрести свежие продукты, сувениры и изделия ручной работы, традиционные таджикские блюда.

Ярмарка будет открыта для всех желающих 10 августа с 11:00 до 19:00 часов, 11 августа с 10:00 до 19:00 часов на территории, прилегающей к МЛД «Барыс-Арена».