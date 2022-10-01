В стране подорвана основа продовольственной безопасности – сенатор Ахылбек Куришбаев

Высокие цены на отечественную сельскохозяйственную продукцию связаны не только с наличием большого количества торговых посредников, но и с ее высокой себестоимостью. В Казахстане урожайность сельскохозяйственных культур намного ниже, чем в странах с такими же природно-климатическими условиями. Депутат Ахылбек Куришбаев считает, что главной причиной этого является острая нехватка в республике высокоурожайных и устойчивых к засухе сортов и гибридов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

О том какие меры нужно предпринять для ускоренного развития в стране селекции и семеноводства ведущие отечественные и зарубежные учёные отрасли обсуждали во время встречи в Казахском научно-исследовательском институте земледелия и растениеводства.

По словам Ахылбека Куришбаева в настоящее время 60%, а по ряду сельхозкультур и 100% сортовых семян в Казахстан завозятся из-за рубежа, в большей части из Российской Федерации. Таким образом, депутат считает, что в стране подорвана основа продовольственной безопасности.

«Если в нынешних условиях санкционного противостояния наши партнеры закроют экспорт сортовых семян, то сельское хозяйство Казахстана может остаться без качественного семенного материала», – сказал сенатор.

Эксперты предложили создать два современных селекционных центра по трансферту и адаптации лучших зарубежных селекционных разработок и ускоренному созданию отечественных сортов и гибридов на основе методов молекулярной биологии – на севере страны на базе НПЦ зернового хозяйства имени Бараева и на юге – на базе КазНИИ земледелия и растениеводства.

«Создание современных селекционных центров – это единственный выход из создавшегося положения в отечественном семеноводстве. Имея собственные высокоурожайные и устойчивые к засухе сорта, адаптированные к местным погодным условиям мы можем сделать значительный прорыв в повышении устойчивости и продуктивности сельскохозяйственного производства. Отечественные ученые совместно с зарубежными партнерами готовы разработать программу создания селекционных центров, которая требует соответствующей государственной поддержки со стороны Правительства», – подчеркнул Ахылбек Куришбаев.