В Стране высоких трав

Спектакль прошел в сопро­вож­дении симфонического оркестра театра под руководством Армана Уразгалиева. Хореографом постановки выступила Мукарам Авахри, автором либретто – Бахыт Каирбеков, композитором – Карина Абдуллина. Премьерные показы ознаменовались оглушительным успехом: зрители долго не отпускали со сцены артистов и авторов постановки, осыпая их овациями и криками «Браво!».

В основе либретто лежит миф о стрелке Мергене, поразившем Солнце. Он был само­влюблен, хвастлив и тем самым внес хаос в мироздание. Страна высоких трав страдает от его опрометчивости, а юная царевна От қыз исчезает. Наступает долгая зима. Осознав содеянное, Мерген решает все исправить и вернуть свет и тепло в мир.

Когда сформировался сюжет, было решено, что писать музыку к балету должна Карина Абдуллина: благодаря «живопис­ности», выразительности, легкости музыкального полотна спектакль перед публи­кой предстал во всей красе.

– Самой сложной для меня оказалась сцена боя Дракона с главным героем, но в итоге именно она стала драматургической кульминацией спектакля. Мне было очень важно поработать с национальным либретто, хотелось выразить в музыке любовь к нашей родине и культуре. Благодаря этому родилось много красивых мелодий, – рассказывает Карина Абдуллина.

В создании нового хореографического произведения принимали участие художник-сценограф и художник по костюмам Айгерим Алтыбасарова, ее ассистенты Аскар Искаков и Наталья Протасова, художник по свету Денис Солн­цев, видеохудожник Нурлан Абишев.

В первый премьерный день главные партии От қыз и Мергена исполнили Назерке Аймухаметова и Сундет Султанов, во второй – Анар Дукиева и Ерканат Ермагамбет. Оба дня партию Мергена-сурка исполнял Артемий Сеялов, Духа ветра – Уэсли Карвальо, в образе Богини Луны блистала Риза Канаткызы, Богини Солнца – Айгерим Келемеденова.

«От қыз» – новый масштабный проект театра, который призван погрузить зрителей в атмосферу национального культурного наследия. Появление национальной сказки в репертуаре «Астана Балет» – значимое событие, которое, несомненно, станет одной из ярких страниц в истории столичного театра и еще одним шагом в развитии отечественного театрального искусства.