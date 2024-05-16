В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами

Статьи
101
Дина Боранбаева, область Жетысу

Старая добрая детская сказка «Алтын сақа» получила абсолютно новое воплощение на сцене Талдыкорганского драматического театра им. Б. Римовой.

фото Дмитрия Ерофеева

Историю о борьбе доб­ра и зла, настоящей любви к народу, героизме и мужестве режиссер-постановщик Мерей Ажибеков представил на новый лад, использовав самые современные звуковые, визуальные и механические спецэффекты.

Премьера в фэнтези-формате перенесла юных зрителей в сказочный мир приключений: красочные декорации сменяли друг друга, герои в оригинальных костюмах будто бы парили над сценой, а игра света создавала дополнительный эффект полного погружения. Примечательно, что постановка «Алтын сақа», рассчитанная на зрителей в возрасте от пяти лет, собрала публику самых разных возрастов.

– Это история о чести, любви и справедливости,  – говорит Мерей Ажибеков. – Ее главный посыл – посмотреть другими глазами на обыденные вещи и понять, что же все-таки в жизни является главным, а что второстепенным.

Эту премьеру, кстати, все ждали с нетерпением, так как анонсировали спектакль нового формата тоже весьма креативно: в течение нескольких дней по областному центру колесил кабриолет с главными героями чудо-действа. Но это только начало, уточняют в драмтеат­ре. Они намерены и дальше проявлять фантазию, чтобы привлекать в ряды теат­ралов как можно больше представителей подрастающего поколения.

#Талдыкорган #театр #3D-спецэффекты #Алтын сақа

Популярное

Все
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Вынесен приговор лесникам
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Гамма формы, мелодия цвета
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Удивление от Вселенной
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Международная цирковая программа покоряет сердца зрителей разных возрастов
Ученые КазАТИУ разработали новую технологию производства кирпича
«Ауыл аманаты» набирает обороты
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Ученые КазАТИУ разработали новую технологию производства ки…
Удивление от Вселенной
Впервые в Центральной Азии будет запущена магистерская обра…
Автотрасса Кокпек – Кеген – Тюп снова в центре внимания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]