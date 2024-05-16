В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами Статьи 16 мая 2024 г. 2:41 101 Дина Боранбаева, область Жетысу Старая добрая детская сказка «Алтын сақа» получила абсолютно новое воплощение на сцене Талдыкорганского драматического театра им. Б. Римовой. фото Дмитрия Ерофеева Историю о борьбе добра и зла, настоящей любви к народу, героизме и мужестве режиссер-постановщик Мерей Ажибеков представил на новый лад, использовав самые современные звуковые, визуальные и механические спецэффекты. Премьера в фэнтези-формате перенесла юных зрителей в сказочный мир приключений: красочные декорации сменяли друг друга, герои в оригинальных костюмах будто бы парили над сценой, а игра света создавала дополнительный эффект полного погружения. Примечательно, что постановка «Алтын сақа», рассчитанная на зрителей в возрасте от пяти лет, собрала публику самых разных возрастов. – Это история о чести, любви и справедливости, – говорит Мерей Ажибеков. – Ее главный посыл – посмотреть другими глазами на обыденные вещи и понять, что же все-таки в жизни является главным, а что второстепенным. Эту премьеру, кстати, все ждали с нетерпением, так как анонсировали спектакль нового формата тоже весьма креативно: в течение нескольких дней по областному центру колесил кабриолет с главными героями чудо-действа. Но это только начало, уточняют в драмтеатре. Они намерены и дальше проявлять фантазию, чтобы привлекать в ряды театралов как можно больше представителей подрастающего поколения. #Талдыкорган #театр #3D-спецэффекты #Алтын сақа