В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами

Историю о борьбе доб­ра и зла, настоящей любви к народу, героизме и мужестве режиссер-постановщик Мерей Ажибеков представил на новый лад, использовав самые современные звуковые, визуальные и механические спецэффекты.

Премьера в фэнтези-формате перенесла юных зрителей в сказочный мир приключений: красочные декорации сменяли друг друга, герои в оригинальных костюмах будто бы парили над сценой, а игра света создавала дополнительный эффект полного погружения. Примечательно, что постановка «Алтын сақа», рассчитанная на зрителей в возрасте от пяти лет, собрала публику самых разных возрастов.

– Это история о чести, любви и справедливости, – говорит Мерей Ажибеков. – Ее главный посыл – посмотреть другими глазами на обыденные вещи и понять, что же все-таки в жизни является главным, а что второстепенным.

Эту премьеру, кстати, все ждали с нетерпением, так как анонсировали спектакль нового формата тоже весьма креативно: в течение нескольких дней по областному центру колесил кабриолет с главными героями чудо-действа. Но это только начало, уточняют в драмтеат­ре. Они намерены и дальше проявлять фантазию, чтобы привлекать в ряды теат­ралов как можно больше представителей подрастающего поколения.