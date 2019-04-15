​В целях стабильности и развития

Вся страна с волнением слушала обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева относительно проведения внеочередных выборов Президента страны.

Обсудив данное обращение, члены ОЮЛ «Ассоциация «Граж­данский альянс Карагандинской области» полностью поддержали принятое решение. Считаем, что внеочередные выборы станут гарантом успешного транзита власти. Ведь в период неопределенности многие процессы затормаживаются, такая ситуа­ция не позволяет работать в полную силу многим институтам граж­данского сектора.

Мы уверены, что предстоящие выборы станут новым этапом в развитии тесного сотрудничества гражданского общества с государством. Сохранятся общест­венная стабильность, межнациональное согласие – базовые элементы, без которых невозможна полноценная работа всех систем общества.

Несомненно, деятельность законно избранного Главы государства станет гарантией роста результативности работы неправительственного сектора, которое, как и всегда, направлено на повышение благосостояния граждан страны.

Во все времена народу нужны ясность и определенность. И сейчас этого мы достигнем только путем проведения внеочередных выборов.

На VIII Гражданском форуме было отмечено, что необходимы совершенно новые подходы к деятельности гражданского общества, принято решение о разработке новой концепции. Мы всегда и в полной мере поддерживаем направление развития, заданное нам Елбасы, и уверены, что с вновь избранным Президентом страны курс преобразований успешно продолжится.

Избрание нового Президента даст новый импульс дальнейшему развитию экономики страны. Будут более продуктивно решаться социальные вопросы.

Призываем все институты граж­данского общества поддержать обращение Президента Республики Казахстан о проведении вне­очередных выборов в Казахстане.