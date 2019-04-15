​В целях стабильности и развития

Вся страна с волнением слушала обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева относительно проведения внеочередных выборов Президента страны.
Обсудив данное обращение, члены ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Карагандинской области» полностью поддержали принятое решение. Считаем, что внеочередные выборы станут гарантом успешного транзита власти. Ведь в период неопределенности многие процессы затормаживаются, такая ситуация не позволяет работать в полную силу многим институтам гражданского сектора.
Мы уверены, что предстоящие выборы станут новым этапом в развитии тесного сотрудничества гражданского общества с государством. Сохранятся общественная стабильность, межнациональное согласие – базовые элементы, без которых невозможна полноценная работа всех систем общества.
Несомненно, деятельность законно избранного Главы государства станет гарантией роста результативности работы неправительственного сектора, которое, как и всегда, направлено на повышение благосостояния граждан страны.
Во все времена народу нужны ясность и определенность. И сейчас этого мы достигнем только путем проведения внеочередных выборов.
На VIII Гражданском форуме было отмечено, что необходимы совершенно новые подходы к деятельности гражданского общества, принято решение о разработке новой концепции. Мы всегда и в полной мере поддерживаем направление развития, заданное нам Елбасы, и уверены, что с вновь избранным Президентом страны курс преобразований успешно продолжится.
Избрание нового Президента даст новый импульс дальнейшему развитию экономики страны. Будут более продуктивно решаться социальные вопросы.
Призываем все институты гражданского общества поддержать обращение Президента Республики Казахстан о проведении внеочередных выборов в Казахстане.