В ЦИК РК состоялась встреча с делегацией от БДИПЧ/ОБСЕ

23 июня 2022 года состоялась встреча Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлана Абдирова с Директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Во встрече приняли участие секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман, а также старший политический советник - глава Офиса Директора БДИПЧ/ОБСЕ Фабрицио Нава, офицер БДИПЧ/ОБСЕ по вопросам верховенства закона Кэролин Хаммер.

Глава ЦИК РК Нурлан Абдиров поблагодарил БДИПЧ/ОБСЕ за направление и участие Миссии в наблюдении за референдумом в Республике Казахстан, состоявшегося 5 июня 2022 года.

В свою очередь, Директор БДИПЧ/ОБСЕ Маттео Мекаччи поблагодарил за тесное взаимодействие и поддержку Миссии по оценке референдума, за высокий уровень прозрачности работы Центральной избирательной комиссии, а также за предоставленную возможность впервые за последние 12 лет предметного и профессионального обсуждения некоторых положений и рекомендаций Итогового отчета Миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Республике Казахстан в 2021 году.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования избирательной системы Республики Казахстан, расширения сотрудничества ЦИК РК и БДИПЧ/ ОБСЕ.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность дальнейшего наращивания экспертного взаимодействия ЦИК РК с БДИПЧ/ОБСЕ как во время организации и подготовки, так и в период между электоральными кампаниями