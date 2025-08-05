В новом 2025–2026 учебном году за парты в регионе сядут более 568 тыс. учеников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Туркестанской области этой осенью ожидается, что в первые классы будут зачислены свыше 48 тыс. детей, при этом уже на начало августа принято 32 893 первоклассника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата

На данный момент в области функционирует 1 093 школы, из которых 922 — государственные, что составляет 84% от общего числа, и 71 — частная.

В рамках проекта «Келешек мектептері» и благодаря выделению средств из областного бюджета на строительство и модернизацию учебных заведений, в 2025 году количество государственных школ увеличится на 13.

Готовность образовательных учреждений к новому учебному году обсуждалась на еженедельном совещании аппарата акима области. Аким области Нуралхан Кушеров подчеркнул важность своевременного и качественного завершения всех строительно-ремонтных работ.

«Строящиеся и ремонтируемые школы должны быть сданы в эксплуатацию своевременно и качественно. Необходимо увеличить численность рабочих и ускорить темпы строительства. Все учреждения должны быть готовы на 100% к 1 сентября. Также важно обеспечить школы топливом и подготовить их к отопительному сезону», — отметил аким.

По информации и.о. начальника областного управления образования Галымжана Орынова, из 29 школ, предусмотренных проектом «Келешек мектептері», 13 уже сданы в эксплуатацию. 9 учебных заведений из этого числа уже работают, в них обучаются 7 694 ученика. Еще 4 школы откроются в новом учебном году. Ожидается, что оставшиеся 16 объектов будут сданы в период с 1 по 30 августа 2025 года.

В программу модернизации включены 115 школ: в 2025 году планируется обновить 41 школу: в 15 из них проведут текущий ремонт, в 26 — капитальный ремонт. Работы ведутся в 40 из 41 школ согласно утвержденному графику. До конца 2025 года будут завершены 6 объектов после капитального ремонта и 15 — после текущего ремонта. Оставшиеся 20 перенесены на 2026 год.

За счет областного бюджета в 2025 году строятся 17 объектов образования, в том числе: 11 школ,1 колледж с общежитием на 120 мест, 5 дополнительных образовательных учреждений. 4 объекта из этого числа будут сданы в 2025 году, 13 — в 2026 году.

Также подготовлены сметы на текущий ремонт 110 образовательных объектов, проведены конкурсы госзакупок и определены подрядные организации.