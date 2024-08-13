В Турции фанат «королевской битвы» напал на прохожих с топором

В мире , Происшествия
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Пострадали пять человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По меньшей мере пять человек пострадали в городе Эскишехир в центральной Турции, где 18-летний фанат онлайн-игры в жанре королевской битвы PUBG: Battlegrounds совершил нападение с ножом и топором на людей на улице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Он задержан, проводится расследование, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

«Прокуратура проводит всестороннее расследование происшествия в городе Эскишехир. Нападавший задержан», - написал министр в X (ранее Twitter).

По информации газеты Hurriyet, молодой человек, выйдя из дома в стальном жилете и каске, начал нападать на людей на трамвайной остановке, транслируя происходящее в интернете. Обезвредить его удалось полицейскому, который вызвал наряд.

Пострадавшие от нападения доставлены в больницу. Полиция выясняет, страдает ли злоумышленник психическими отклонениями.

#Турция #нападение #топор #фанат

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