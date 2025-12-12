Турецкие отели обязали при заселении туристов передавать их данные напрямую в цифровую систему МВД Турции. Снимать и хранить бумажные копии паспортов теперь запрещено, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: А.Аманжолова

Такое решение принял Совет по защите персональных данных Турции.

Нововведение призвано устранить риски неправомерного использования данных туристов. Ранее у отелей не было единых стандартов хранения копий загранпаспортов, что создавало возможности для мошенничества и нелегитимного использования частной информации. Сейчас же хранение фотокопий документов официально признано нарушением закона о защите персональных данных.

Отели по-прежнему обязаны проверять личность гостей, но могут только просматривать документ для подтверждения данных. Законным считается внесение данных гостей только в регистрационный журнал. Отдельное внимание уделено старым удостоверениям личности, в которых указаны религия, группа крови и другие подобные данные, — их копирование расценивается как прямое нарушение закона.

Отказ от копирования паспортов сократит сроки оформления на ресепшене, особенно для туристических групп.

Нововведение снижает бюрократию и повышает безопасность туристов, включая иностранцев. За нарушения гостиницам грозят проверки и штрафы, передало Turkiye Today.

Ранее сделанные копии обязаны уничтожить, чтобы снизить риск утечек персональных данных. Отельерам предписано фиксировать лишь минимальный набор сведений — ФИО, номер документа и даты пребывания.