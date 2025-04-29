Во-первых, мы отметили День казахстанского футбола, а во-вторых, в нашей стране с официальным визитом побывал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, который встретился с Главой государства

Касым-Жомартом Токаевым, посетил штаб-квартиру Казахстанской федерации футбола и провел беседу с президентом КФФ Маратом Омаровым. Глава УЕФА побывал в Музее казахстанской федерации футбола, встретился с воспитанниками ФЦ «Женис», «Астана» и СДЮСШОР № 8. Он отметил, что в Казахстане проводятся большие инфраструктурные изменения, которые в полной мере получают поддержку и со стороны УЕФА.

Напомним, что Казахстан является полноправным членом УЕФА (Union of European Football Associations) с 2002 года. Сегодня УЕФА – это не только чемпионаты и кубки, но и большое количество профессиональных программ и стандартов в футбольной сфере – от обучения юных футболистов до подготовки судейского корпуса.

Также в минувшие выходные прошел очередной тур первенства страны среди команд Премьер-лиги. Пока что ни одного поединка не проиграли действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» и его извечный принципиальный соперник – столичная «Астана».

Кайратовцы в воскресенье в центральном матче тура принимали на своем поле костанайский «Тобол» и с немалым трудом победили со счетом 2:1. Голами у алматинцев отметились белорус Валерий Громыко и португалец Жоржиньо, еще один мяч с пенальти не смог забить грузинский легионер Георгий Зария. Единственный ответный мяч у костанайцев провел полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев.

В это же время «Астана» в столице принимала «Атырау», добившись победы с минимальным счетом 2:1. На дубль нигерийца Деффри Чинеду гости ответили одним мячом, который забил Мирам Сапанов.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: столичный «Женис» в гостях сыграл вничью с кокшетауским «Окжетпесом» – 1:1; талдыкорганский «Жетысу» на своем поле был разгромлен «Елимаем» из Семея со счетом 0:3; «Актобе» дома вырвал победу у жезказганского «Улытау» – 1:0; в Петропавловске «Кызыл­жар» добился победы над кызылординским «Кайсаром» – 2:1; в Шымкенте «Ордабасы» отпраздновал успех в поединке с туркестанским «Тураном», выиграв со счетом 1:0.