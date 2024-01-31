В UFC появился новый казахстанский боец

Спорт
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Скоро будут объявлены его соперник и дата боя

Фото: vesti.kz

26-летний казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан подписал контракт с UFC и будет выступать в легчайшем дивизионе сильнейшей лиги мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Уже в ближайшее время планируется его дебютное выступление в UFC. Скоро будут объявлены соперник и дата боя.

Бекзат выиграл все свои поединки в OCTAGON и сделал это досрочно. Сейчас Алмахан идет на серии из девяти побед, а его рекорд в ММА – 17-1.

На турнире OCTAGON 52 в ноябре Бекзат за 2 секунды до конца поединка нокаутировал бразильца Яна Ферраза. А на турнире OCTAGON 47 в июле Алмахан в начале второго раунда в поединке с другим бразильцем Матэусом Глориа сотворил лучший нокаут 2023 года, побывав в нокдауне в первом раунде.

- Бекзат сделал себе имя в OCTAGON, проведя много незабываемых поединков и став одним из сильнейших проспектов в мире ММА. Алмахан блестяще справлялся с жесткими соперниками и вошел в историю OCTAGON, как один из самых талантливых бойцов ростера лиги. Мы гордимся тем фактом, что это уже второе подписание спортсмена из OCTAGON в UFC за последние 9 месяцев. Это еще раз доказывает, что OCTAGON стал настоящей площадкой для осуществления мечты лучших спортсменов Центральной Азии, - говорится в сообщении лиги.

Тренируется Бекзат у известного казахстанского специалиста Данеша Дунгебаева в зале Triumph Fights в Алматы, как и его непобежденный одноклубник Азат Максум (17-0). Азат стал первым казахстанцем в UFC, перешедшим напрямую из домашней лиги OCTAGON. Утром 4 февраля Максум проведет свой второй поединок в UFC против американца Чарльза Джонсона (13-6).

Дела Бекзата Алмахана и Азата Максума ведут UNDERDOG Management и Ruby Sports & Entertainment.

#подписание #UFC #контракт #боец #Бекзат Алмахан

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