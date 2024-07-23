В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy

Так считает предприниматель Маргулан Утешов, директор ТОО «Косай KZ», выпускающего бытовые моющие средства.

Идея наладить собственное производство мыла, средств для мытья посуды, стеклоочистителей и других моющих средств пришла к Маргулану Утешову достаточно давно. Его семья всегда занималась бизнесом – держала небольшой магазин, поэтому он и сам решил открыть дело.

– Как-то заметил, что в нашем магазинчике на полках среди товаров казахстанского производства в основном присутствуют продукты питания. А вот других видов продукции мало. Решил попробовать выпускать простейшие чистящие средства, – рассказал предприниматель. – И вот уже несколько лет производим основные, часто используемые в быту, мыломою­щие средства. Объем в месяц – 30 тонн. Недавно запустили небольшую линейку шампуней для автомобилей, антифриза. Но все же самые востребованные товары – средство для мытья посуды и жидкое мыло.

Логотип и этикетки компании разработаны совместно с дизайнерами Казахстана и России. Название «Super келинка» придумали семейно. Маргулан Утешов и в дальнейшем надеется расширять бизнес своими силами – с этой целью в компании постоянно работают над качеством продукции, основываясь на отзывах и пожеланиях жезказганцев и сатпаевцев, постоянных клиентов.

Все оборудование, применяе­мое в производстве моющих средств, полуавтоматическое, выпущено в России.

Первое время и сырье, и тару также приходилось заказывать у северных соседей, а затем было решено целенаправленно искать казахстанских производителей, таких же, как мы, уточняет предприниматель. По его мнению, сегодня в Казахстане уже появились производители емкостей для моющих средств. Тара выпус­кается из хороших материалов надлежащего качества, не уступающих зарубежным аналогам, нужных форм, размеров, цвета.

Завоевать место на рынке и тягаться с мировыми производителями непросто, конечно, однако за несколько лет у небольшого ТОО «Косай KZ» появился свой постоянный и преданный потребитель.

В первое время Маргулан Утешов и его супруга Дана Ибраева сами ходили и предлагали на пробу предприятиям общепита, торговым точкам свою продукцию. Сегодня около 80% кафе и ресторанов Жезказгана и Сатпаева являются их заказчиками. «Мыломойка» от ТОО «Косай» сегодня продается в региональных гипер- и супермаркетах, а также в Астане.

В бизнесе нет такого понятия, как «повезло», считают Маргулан Утешов и Дана Ибраева. Удача улыбается только трудолюбивым и терпеливым. И все же благодаря поддержке областной палаты предпринимателей и акимата у бизнесменов появилась возможность выезжать на выставки и форумы, где можно показать свой товар, завести полезные знакомства, наладить кооперацию.

– Мое мнение: в небольших городах, особенно в тех, где экономика «привязана» к крупной промышленности, мало производственников в сфере МСБ. Многие боятся начинать с нуля, – считает Маргулан Утешов. – А зря! Есть очень много программ для развития бизнеса. Но они часто пробуксовывают, ведь местным бизнесменам приходится конкурировать с мировыми лидерами так же, как «Super келинке» с Fairy.

Предприниматель уверен: если бы крупные компании, корпорации были изначально открыты для сотрудничества с местными производителями и на начальном этапе брали хотя бы 10–20% необходимого им объема продукции на пробу, было бы легче развивать отечественный бизнес. Такое содействие стало бы хорошей помощью для начинающих предпринимателей. Гораздо легче воспользоваться кредитным инструментом поддержки, будучи уверенным в своих силах.

В договоре с покупателем особенно важную роль играет обратная связь – отзывы по качеству, чтобы можно было исправить недочеты, подстроиться под зап­росы потребителей.

– Понимаете, лично нам нравится наша продукция. А кто-то может найти в ней недостатки. Замечания, предложения помогают развиваться, – отметил Маргулан Утешов. – Если честно, нам очень нравятся предложения покупателей, ведь они позволяют улучшить качество товара.

Каждый человек, и бизнесмены в том числе, хочет видеть большой ассортимент товаров на полках магазинов. Люди готовы платить больше за премиум-качество. Предприниматель считает, что одна из первоочередных задач ТОО «Косай KZ» – укрепиться на рынке, завоевать доверие покупателя. Еще одна цель – сделать все, чтобы земляки оценили продукцию местного производителя по достоинству.