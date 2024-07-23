В Улытау «Super келинка» составила серьезную конкуренцию Fairy Экономика 23 июля 2024 г. 3:00 583 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау Конкурировать с мировыми производителями сложно, но можно, ведь у каждого изделия есть свой потребитель фото из архива Маргулана Утешова Так считает предприниматель Маргулан Утешов, директор ТОО «Косай KZ», выпускающего бытовые моющие средства. Идея наладить собственное производство мыла, средств для мытья посуды, стеклоочистителей и других моющих средств пришла к Маргулану Утешову достаточно давно. Его семья всегда занималась бизнесом – держала небольшой магазин, поэтому он и сам решил открыть дело. – Как-то заметил, что в нашем магазинчике на полках среди товаров казахстанского производства в основном присутствуют продукты питания. А вот других видов продукции мало. Решил попробовать выпускать простейшие чистящие средства, – рассказал предприниматель. – И вот уже несколько лет производим основные, часто используемые в быту, мыломоющие средства. Объем в месяц – 30 тонн. Недавно запустили небольшую линейку шампуней для автомобилей, антифриза. Но все же самые востребованные товары – средство для мытья посуды и жидкое мыло. Логотип и этикетки компании разработаны совместно с дизайнерами Казахстана и России. Название «Super келинка» придумали семейно. Маргулан Утешов и в дальнейшем надеется расширять бизнес своими силами – с этой целью в компании постоянно работают над качеством продукции, основываясь на отзывах и пожеланиях жезказганцев и сатпаевцев, постоянных клиентов. Все оборудование, применяемое в производстве моющих средств, полуавтоматическое, выпущено в России. Первое время и сырье, и тару также приходилось заказывать у северных соседей, а затем было решено целенаправленно искать казахстанских производителей, таких же, как мы, уточняет предприниматель. По его мнению, сегодня в Казахстане уже появились производители емкостей для моющих средств. Тара выпускается из хороших материалов надлежащего качества, не уступающих зарубежным аналогам, нужных форм, размеров, цвета. Завоевать место на рынке и тягаться с мировыми производителями непросто, конечно, однако за несколько лет у небольшого ТОО «Косай KZ» появился свой постоянный и преданный потребитель. В первое время Маргулан Утешов и его супруга Дана Ибраева сами ходили и предлагали на пробу предприятиям общепита, торговым точкам свою продукцию. Сегодня около 80% кафе и ресторанов Жезказгана и Сатпаева являются их заказчиками. «Мыломойка» от ТОО «Косай» сегодня продается в региональных гипер- и супермаркетах, а также в Астане. В бизнесе нет такого понятия, как «повезло», считают Маргулан Утешов и Дана Ибраева. Удача улыбается только трудолюбивым и терпеливым. И все же благодаря поддержке областной палаты предпринимателей и акимата у бизнесменов появилась возможность выезжать на выставки и форумы, где можно показать свой товар, завести полезные знакомства, наладить кооперацию. – Мое мнение: в небольших городах, особенно в тех, где экономика «привязана» к крупной промышленности, мало производственников в сфере МСБ. Многие боятся начинать с нуля, – считает Маргулан Утешов. – А зря! Есть очень много программ для развития бизнеса. Но они часто пробуксовывают, ведь местным бизнесменам приходится конкурировать с мировыми лидерами так же, как «Super келинке» с Fairy. Предприниматель уверен: если бы крупные компании, корпорации были изначально открыты для сотрудничества с местными производителями и на начальном этапе брали хотя бы 10–20% необходимого им объема продукции на пробу, было бы легче развивать отечественный бизнес. Такое содействие стало бы хорошей помощью для начинающих предпринимателей. Гораздо легче воспользоваться кредитным инструментом поддержки, будучи уверенным в своих силах. В договоре с покупателем особенно важную роль играет обратная связь – отзывы по качеству, чтобы можно было исправить недочеты, подстроиться под запросы потребителей. – Понимаете, лично нам нравится наша продукция. А кто-то может найти в ней недостатки. Замечания, предложения помогают развиваться, – отметил Маргулан Утешов. – Если честно, нам очень нравятся предложения покупателей, ведь они позволяют улучшить качество товара. Каждый человек, и бизнесмены в том числе, хочет видеть большой ассортимент товаров на полках магазинов. Люди готовы платить больше за премиум-качество. Предприниматель считает, что одна из первоочередных задач ТОО «Косай KZ» – укрепиться на рынке, завоевать доверие покупателя. Еще одна цель – сделать все, чтобы земляки оценили продукцию местного производителя по достоинству. #область Улытау #бытовая химия #Super келинка