Медики из Актау и Нур-Султана провели на базе Мангистауской областной больницы четыре сложные операции.

Операции провели врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы Думан Мырзабеков и его коллега из столицы Айбол Сансызбаев при участии специалистов медучреждения. Пациента с грыжей поясничного отдела позвоночника – патология, при которой межпозвонковый диск прорывает внешнюю фиброзную капсулу и выходит за ее пределы – оперировали на протяжении трех часов.

– Почувствовав себя нехорошо, мужчина обратился за помощью. Оперативное вмешательство включало удаление грыжи дис­ка, установку кейджа и системы ТПФ – транспедикулярной фиксации. Поясню, что кейдж – это небольшая конструкция в виде «шайбы», которая вводится между телами позвонков после удаления диска и удерживает позвонки в оптимальном положении в течение всей жизни. По сути, кейдж – это протез удаленного межпозвонкового диска. При отсутствии эффекта от консервативного лечения операция по удалению грыжи диска – единственное возможное решение для многих пациентов, – рассказывает Думан Мырзабеков.

В стенах больницы была проведена еще одна сложная операция с участием опытных нейрохирургов. Она продолжалась два часа, за это время медики помогли пациенту с диагнозом «грыжа шейного отдела позвоночника».

– В связи с обострением болевого синдрома пациент был срочно госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Во время операции была удалена часть разрушенного диска и установлен кейдж для фиксации позвонков. Больной уже переведен в палату и идет на поправку, – продолжил Думан Мырзабеков.

Также врачи прооперировали еще двух пациентов со схожими диагнозами. Все хирургические вмешательства осуществлены в рамках обязательного социального медицинского страхования. В медучреждении констатируют, что больные чувствуют себя хорошо, однако им предстоит период реабилитации, который может занять не менее трех месяцев.