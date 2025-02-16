В ВКО в 2024 году реализовано 12 проектов водоснабжения

Водное хозяйство
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По исполнению поручения Главы государства по 100% охвату населения чистой питьевой водой, в ВКО в 2024 году было завершено 12 проектов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ВКО

Из них 6 объектов строительства (г.Риддер – 1 (с. Бутаково); район Алтай – 2 (с.Путинцево, с. Малеевск); Глубоковский район – 1 (с. Малоубинка), Курчумский район – 1 (с.Барак Батыр); Шемонаихинский район – 1 (с.Убинка);

2 объекта реконструкции водоснабжения в городе г. Усть-Каменогорск (ул. Др. Народов (+ 102 чел.); ул. Рабочая);

2 объекта реконструкции водоснабжения в селах Самар района Самар и с. Степное Глубоковского района.

Еще 2 объекта водоотведения в городе Риддер (3 жилой район Ботаника) и в с.Акжар Тарбагатайского района.

В результате доступ к питьевой воде дополнительно получили почти три с половиной тысяч человек.

«По итогам года построено и реконструировано 213,8 км сетей водоснабжения и 14,5 км сетей водоотведения, что позволило снизить показатель износа сетей водоснабжения до 49,1%, и сетей водоотведения до 69,7%. Доступ жителей области к услугам водоснабжения составил 99,4%.»,- сообщил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Бахытжан Байахметов.

По его словам, в текущем году реализуется 29 проектов общей стоимостью 65,2 млрд. тенге.

По 28 проектам определены подрядные организации. А по проекту реконструкции водоснабжения в г. Серебрянск ведутся конкурсные процедуры.

Для исполнения задачи, поставленной Главой государства по стопроцентному обеспечению населения качественной питьевой водой, необходимо дополнительное финансирование 8 проектов (4060 человек) в сумме 9 991,7 млн.тенге.

Это 4 проекта строительства водоснабжения в СНП (с.Большая речка, с.Березовка Шемонаихинского района; с.Отрадное, п.Асубулак Уланского района), с общим охватом 2613 человек; 3 проекта по реконструкции в СНП (с.Катон-Карагай, Улкен Нарын, с.Бозанбай) с дополнительным охватом 999 человек, и 1 проект по реконструкции в городе Усть-Каменогорск, с охватом 448 человек.

Также в планах руководства области реконструкция 531,6 км сетей водоснабжения, что позволит добиться снижения износа сетей на 1,8% (до запланированных 47,3%).

#ВКО #вода #водоснабжение

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