Фото: пресс-служба МО РК
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В Вооруженных силах проходят торжественные мероприятия в честь Дню Республики

Военнослужащие и гражданский персонал воинских частей и учреждений, военных учебных заведений отмечают национальный праздник. Он посвящен принятию в 1990 году Верховным Советом Казахской ССР Декларации о государственном суверенитете.

В Министерстве обороны в честь знаменательной исторической даты состоялось торжественное собрание. Личный состав и ветеранов Вооруженных сил поздравил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

– 25 октября 1990 года навсегда войдет в историю как переломный момент, когда народ Казахстана выбрал путь самостоятельного и независимого развития, исполнив мечту предков и обеспечив процветание для будущих поколений, – подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Министр особо отметил роль Вооруженных сил в сохранении мирного неба над головой наших граждан, а также вклад ветеранов в становление и укрепление боеспособности армии.

– За годы независимости казахстанская армия не только обеспечила суверенитет и территориальную целостность государства, но и стала современной, высокооснащенной и мобильной. Это во многом благодаря ветеранам Вооруженных сил, в том числе присутствующим в этом зале, – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

В ознаменование Дня Республики Указом президента заместителю министра обороны Мухамеджану Таласову присвоено воинское звание «генерал-лейтенант», начальнику штаба – первому заместителю командующего войсками противовоздушной обороны Нуртасу Кабакову – «генерал-майор».

34 лучшим военнослужащим и представителям гражданского персонала вручены государственные награды.

Ордена «Даңқ» II степени удостоен начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Каныш Абубакиров. Орденом «Айбын» II степени награждены заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Ермиян Бятов, командир войсковой части 78639 полковник Алтынбек Кенжебаев, заместитель начальника Департамента инженерных войск Генерального штаба полковник Канат Махметов, заместитель командира воинской части 27943 по огневому поражению подполковник Бауржан Назымбеков, командир войсковой части 48386 подполковник Мерген Нурбаев, начальник главного управления боеприпасов полковник Андрей Тихоненко.

Орден «Құрмет» получили заместитель начальника юридического департамента Министерства обороны майор юстиции Нуржан Жапаров, заместитель начальника главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил полковник запаса Багыт Керимбаев; заместитель начальника главного управления инженерно-авиационного обеспечения Сил воздушной обороны полковник Арман Умбеталиев. 

Также за образцовое исполнение гражданского и воинского долга военнослужащие и служащие Вооруженных сил награждены медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін», «Ерлігі үшін», «Ерен еңбегі үшін», грамотами Президента страны и отмечены присвоением почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері». 

Приказом министра обороны более 40 отличившимся офицерам и сержантам досрочно присвоены очередные воинские звания. 44 военнослужащим, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности страны, вручена ведомственная медаль «Ел қорғаны», четверо офицеров получили нагрудный знак «Заң саласының үздігі». От имени руководителя оборонного ведомства также вручены грамоты и объявлены благодарности.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, подготовленный творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

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