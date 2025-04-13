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Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи с тем, что наиболее частыми причинами загораний являются костры и палы прошлогодней травы, чеэсники организовали профилактические рейды по дачным кооперативам.

Специалисты объясняют, как обеспечить на участке безопасность, и напоминают об административной ответственности по ст. 336 и 410 КоАП РК. Кроме того, для мониторинга задействован дрон. Аппарат позволяет оперативно обнаружить загорание и даже распознать участок.

Как напомнили в департаменте, для мангалов необходимо использовать оборудованные площадки, расположенные на расстоянии не менее 10 м от домов. Запрещено использовать для розжига легковоспламеняющуюся жидкость. На участке необходимо иметь бочек с водой или огнетушитель.