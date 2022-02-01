В войсках ПВО идет обучение в составе боевых расчетов

В воинских частях противовоздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана проводится слаживание боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений.Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил создание сильной противовоздушной обороны страны и оснащение войск ПВО современным вооружением одним из приоритетных направлений развития казахстанской армии.Специфика войск ПВО заключается в постоянном несении боевого дежурства – высшей форме поддержания боевой готовности к выполнению задач по обеспечению военной безопасности страны. Дежурство осуществляется непрерывно и круглосуточно как в мирное, так и в военное время.Войска ПВО оснащены современными радиолокационными станциями «GM-403НУР» и «Роса-РБ-М», П-18М, обнаруживающими и сопровождающими воздушные объекты на различных высотах и скоростях в автоматическом режиме. Современная учебно-материальная база позволяет совершенствовать подготовку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и систем С-300.В ходе занятий военнослужащие получают практический опыт по отражению средств воздушного нападения противника. Учебно-боевые задачи выполняются в различных условиях: в сложной обстановке радиоэлектронных помех, при массовом налете воздушного противника, нападении диверсионных разведывательных групп на объекты частей.Во всех воинских частях ежемесячно проводятся контрольные занятия по обнаружению и условному уничтожению воздушных целей.Личный состав боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и подразделений радиотехнических войск ПВО сдает зачеты, регулярно демонстрируя хорошие результаты.– Уникальность учебного процесса заключается в использовании комплекса автоматизированных систем управления с моделированием возможных условий боевой обстановки в режиме реального времени. На тренировках отрабатываются действия по обнаружению и сопровождению нескольких воздушных целей одновременно, – отметил командир воинской части подполковник Берик Молдакулов.Боевая учеба личного состава является залогом готовности воинских частей в установленные сроки выполнить поставленные задачи, а также поддержания высокого уровня воинского мастерства и слаженности подразделений.Примечательно, что в войсках противовоздушной обороны военнослужащие срочной службы имеют возможность освоить специальности электромехаников, водителей многоосных машин, связистов и других профессий, востребованных на современном рынке труда.