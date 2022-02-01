В войсках ПВО идет обучение в составе боевых расчетов

Официально
342
В воинских частях противовоздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана проводится слаживание боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил создание сильной противовоздушной обороны страны и оснащение войск ПВО современным вооружением одним из приоритетных направлений развития казахстанской армии.

Специфика войск ПВО заключается в постоянном несении боевого дежурства – высшей форме поддержания боевой готовности к выполнению задач по обеспечению военной безопасности страны. Дежурство осуществляется непрерывно и круглосуточно как в мирное, так и в военное время.



Войска ПВО оснащены современными радиолокационными станциями «GM-403НУР» и «Роса-РБ-М», П-18М, обнаруживающими и сопровождающими воздушные объекты на различных высотах и скоростях в автоматическом режиме. Современная учебно-материальная база позволяет совершенствовать подготовку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э» и систем С-300.

В ходе занятий военнослужащие получают практический опыт по отражению средств воздушного нападения противника. Учебно-боевые задачи выполняются в различных условиях: в сложной обстановке радиоэлектронных помех, при массовом налете воздушного противника, нападении диверсионных разведывательных групп на объекты частей.



Во всех воинских частях ежемесячно проводятся контрольные занятия по обнаружению и условному уничтожению воздушных целей.

Личный состав боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и подразделений радиотехнических войск ПВО сдает зачеты, регулярно демонстрируя хорошие результаты.

– Уникальность учебного процесса заключается в использовании комплекса автоматизированных систем управления с моделированием возможных условий боевой обстановки в режиме реального времени. На тренировках отрабатываются действия по обнаружению и сопровождению нескольких воздушных целей одновременно, – отметил командир воинской части подполковник Берик Молдакулов.

Боевая учеба личного состава является залогом готовности воинских частей в установленные сроки выполнить поставленные задачи, а также поддержания высокого уровня воинского мастерства и слаженности подразделений.

Примечательно, что в войсках противовоздушной обороны военнослужащие срочной службы имеют возможность освоить специальности электромехаников, водителей многоосных машин, связистов и других профессий, востребованных на современном рынке труда.

Популярное

Все
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Первая награда сезона
Кукуруза может стать «свинцовой»
Больница больше не нужна?..
Крышка труду!
Чиновничий земельный передел
«Маленькая страна» для большого дела
В 2 раза увеличили количество коек в городской "инфекционке" Шымкента
Конвейер, определяющий «самочувствие»
С заботой о ближних
В режиме выживания
Добро не имеет границ
Первыми приходят на помощь
Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются
Кричать, а не молчать
Поверь в мечту
Казахстан выиграл четвертое золото на юниорском чемпионате мира по боксу
Сказка для детей и взрослых
Запретят ли показ нашумевшего российского сериала в Казахстане
Любовь сильнее смерти
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Уроки воспитания для дебоширов
Вовремя остановить тирана
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
У ФК "Актобе" новый тренер
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Военнослужащим рассказали, как справиться с лудоманией
Казахстанские миротворцы ознакомились с передовой практикой…
Казахстан отмечает столетие возникновения и развития метрол…
Постановление Центральной избирательной комиссии Республики…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]