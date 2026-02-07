Второе дыхание получил в поселке Аршалы старейший в стране завод по выпуску железнодорожных шпал. Введенный в строй в далеком 1966 году, в настоящее время он специализируется на выпуске двух видов изделий – типа КБ и Vossloh.

фото автора

Первые – это шпалы для клемм­но-болтового прикреп­ления рельсов. Вторые – для их упругого скрепления. И надо сказать, в заказчиках у ТОО «Аршпал»­ недостатка нет. Ведь в Казахстане продолжают строить новые железные дороги. Одновременно ведется ремонт сотен километров действующих стальных магистралей, так что востребованность в элементах верхнего строения пути сохраняется всегда.

Нынешний год для завода стал юбилейным, ему исполнилось 60 лет. Так совпало, что аккурат накануне на предприятие пришел новый инвестор – Группа компаний «БЕНТ», в которую и вошло ТОО «Аршпал».

Как рассказал генеральный директор товарищества Серик Кузембаев, за период с августа 2025 года по январь 2026-го в старый завод компанией-инвестором вложен 1 млрд 800 млн тенге. Эти немалые средства направлены на решение самых насущных проблем предприятия.

За истекшие месяцы здесь проведен ремонт технологической линии, вибростола, маслостанции, установлена и запущена автоматизированная система управления бетоносмесительного цеха. Кроме того, на заводе восстановили склад инертных материалов, паросиловой цех и мостовые краны, обновлен один километр производственных тросов, наконец, капитально отремонтированы столовая и общежитие для заводских рабочих. Еще предприятие получило новую технику: грузовую автомашину, автокран, вилочный погрузчик и служебный автобус.

Как уже было сказано выше, на заводе налажен выпуск железобетонных шпал типа КБ и Vossloh. В чем их преимущество по сравнению с деревянными? Тут ситуация такая. Для того чтобы изготовить деревянные шпалы для километра железной дороги, потребуется вырубить целый гектар ценного леса деревьев хвойных пород: сосны, пихты, кедра... Причем возраст деревьев должен быть не меньше 50 лет. Но и это еще не все: примерно через 15 лет деревянные шпалы подлежат замене. Их аналог из железобетона прослужит 50 лет. Вот вам и плюсы нынешней заводской продукции.

Мощность предприятия позволяет ежемесячно выпускать до 50 тыс. штук шпал. В настоящее время весь персонал завода составляет 200 человек. Непосредственно на производстве задействованы две сменные бригады, формируется третья.

К слову, основной состав работников составляют жители сел Аршалы, Анар, Михайловка, Ижевское и Осакаровка (Карагандинская область).

Заводчане обеспечены трехразовым бесплатным питанием, иногородним предоставляется общежитие. Как рассказал генеральный директор, организован подвоз людей до работы и обратно, к местам проживания. Средняя зарплата рабочего шпального завода составляет от 300 тыс. тенге и выше.