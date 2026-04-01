«ИИ-комплектатор» запомнит и найдет

Модернизация
14
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В областной библиотеке им. А. С. Пуш­кина в Год цифровизации и ис­кусственного интеллекта внедрили умный учет библиотечных фондов.

фото библиотеки им. Пушкина

Как рассказали в Пушкинке, проект «ИИ-комплектатор» – это разработка IT-центра библиотеки, его смысл – в использовании нейросети при создании библиографических записей. Система анализирует содержание новых книг и документов, формирует аннотации, ключевые слова, а также предлагает классификационные индексы. В итоге издания, поступившие в книгохранилище, рекорд­но быстро отражаются в электронных каталогах. А благодаря тому, что исключен человеческий фактор, повышается точность данных и действует единый стандарт описания документов.

– Технология освобождает наших сотрудников от рутины, – рассказала директор Пушкинки Назым Тлеубекова. – Они могут сосредоточиться на аналитической и экспертной работе, на творческих проектах.

На сегодня «ИИ-комплектатор» – это «пилот». После апробации проект могут взять на вооружение в районных библио­теках в Восточном Казахстане, а также в областных библиотеках страны. Это позволит создать единое современное библиотечное пространство.

#цифровизация #библиотека #ИИ

Для учебы и спорта
Апрельские старты
Путь к экономике знаний
Справочник о системе государственной власти презентовали в Астане
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Здесь важны прикосновения и звуки
Весенняя непогода накроет Казахстан
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Культурные мосты, объединяющие страны
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Караван возможностей
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Стратегический тандем укрепляется
«Не имеем морального права» – депутат выступил против амнистии пьяных водителей
Первый трофей от ФИФА
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Новые горизонты модернизации
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
В заказчиках недостатка нет
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупне…

