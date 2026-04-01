«ИИ-комплектатор» запомнит и найдет Модернизация 8 апреля 2026 г. 1:40 14 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В областной библиотеке им. А. С. Пушкина в Год цифровизации и искусственного интеллекта внедрили умный учет библиотечных фондов. фото библиотеки им. Пушкина Как рассказали в Пушкинке, проект «ИИ-комплектатор» – это разработка IT-центра библиотеки, его смысл – в использовании нейросети при создании библиографических записей. Система анализирует содержание новых книг и документов, формирует аннотации, ключевые слова, а также предлагает классификационные индексы. В итоге издания, поступившие в книгохранилище, рекордно быстро отражаются в электронных каталогах. А благодаря тому, что исключен человеческий фактор, повышается точность данных и действует единый стандарт описания документов. – Технология освобождает наших сотрудников от рутины, – рассказала директор Пушкинки Назым Тлеубекова. – Они могут сосредоточиться на аналитической и экспертной работе, на творческих проектах. На сегодня «ИИ-комплектатор» – это «пилот». После апробации проект могут взять на вооружение в районных библиотеках в Восточном Казахстане, а также в областных библиотеках страны. Это позволит создать единое современное библиотечное пространство. #цифровизация #библиотека #ИИ