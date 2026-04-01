Как рассказали в Пушкинке, проект «ИИ-комплектатор» – это разработка IT-центра библиотеки, его смысл – в использовании нейросети при создании библиографических записей. Система анализирует содержание новых книг и документов, формирует аннотации, ключевые слова, а также предлагает классификационные индексы. В итоге издания, поступившие в книгохранилище, рекорд­но быстро отражаются в электронных каталогах. А благодаря тому, что исключен человеческий фактор, повышается точность данных и действует единый стандарт описания документов.

– Технология освобождает наших сотрудников от рутины, – рассказала директор Пушкинки Назым Тлеубекова. – Они могут сосредоточиться на аналитической и экспертной работе, на творческих проектах.

На сегодня «ИИ-комплектатор» – это «пилот». После апробации проект могут взять на вооружение в районных библио­теках в Восточном Казахстане, а также в областных библиотеках страны. Это позволит создать единое современное библиотечное пространство.