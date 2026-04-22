Отрасль требует системных мер

Важность развития рыбной промышленности в регионе отметил Глава государства, побывавший с рабочей поездкой в Атырау в 2022 году. Выступая на встрече с общественностью, Президент поручил модернизировать имеющиеся в регионе заводы по разведению осетровых и в целом развивать рыболовство.

В первую очередь, по словам Главы государства, важно увеличить количество осетровой рыбы, так как спрос на нее на мировом рынке очень высок. В этой связи он поручил модернизировать имеющиеся заводы. «В государственной собственности находятся два завода по разведению осетровых рыб. Эти предприятия полуразрушены, оборудование на них устарело. Заводы должны быть модернизированы», – поручил ­Касым-Жомарт Токаев.

В 2024 году работы по модернизации начались. Их результаты в рамках ознакомительной поездки изучил председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Серик Сермагамбетов.

Здесь уместно напомнить, что Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод был создан в 1998 году постановлением Правительства республики в качестве компенсационного объекта на фоне начала нефтедобычи в Кас­пийском море. Основной задачей предприятия стало искусственное воспроизводство молоди ценных видов осетровых и их выпуск в естест­венную среду обитания.

Второй завод открылся через нес­колько лет и также расположился в пригороде областного центра. В 2022 году оба рыбоводческих объек­та были реорганизованы. Теперь один рыбзавод условно делится на два участка – «Жаңаталап» и «Еркінқала». Это позволило оптимизировать работу предприятия и увеличить эффективность выполнения государственного заказа.

Как рассказали подрядчики, на первом этапе были обновлены зимние производственные пруды, рыбоводный учас­ток, водопровод и насосная станция. На втором этапе намечено осуществить реконструкцию производственных цехов. После окончания работ на участке «Жаңаталап» начнется модернизация на втором объекте.

Работы по обновлению финансирует нефтяная компания. Пос­ле завершения модернизации мощность объединенного завода должна составить 7,5 млн единиц молоди в год.

Председатель комитета поставил задачу ускорить работу и при необходимости увеличить численность рабочих, чтобы обеспечить качест­венное и свое­временное завершение модернизации. На случай если вдруг на каком-либо этапе произойдет задержка финансирования, местные исполнительные органы выразили готовность выделить 700 млн тенге.

Помимо обновления осетровых заводов близится к завершению строительство Шортанбайского рыбоперерабатывающего предприятия мощностью до 5 млн рыбных консервов в год. Завод расположен в Курмангазинском районе, на границе с Астраханской областью. Согласно проекту, на его территории будет построено 11 корпусов, включая цеха приема и заморозки рыбы, консервирования, горячего копчения, засолки, упаковки, подготовки икры и филе. Также предусмотрены механический цех, склады и ангары для автотранс­порта, места для хранения мороженой и сушки соленой рыбы.

– Подобный комплекс строится в нашей республике впервые. Для рыбного хозяйства особенно высока потребность в производстве льда. На этом заводе будут использоваться уникальные технологии. Раньше в зимнее время лед нарезали на реке. Теперь, пос­ле завершения проекта, его будут производить в любое время прямо на предприятии. Это повысит качество хранения и транспортировки рыбы, – подчеркнул Серик Сермагамбетов.

Однако развитие рыбной отрас­ли – это не только модернизация существую­щих и строительство новых объектов переработки. Крайне важной видится активизация борьбы с браконьерством. Это необходимо в первую очередь для сохранения запасов ценных видов рыб.

Ежегодно с 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях проводится рыбоохранная акция. Как сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, основные силы сосредоточены на побережье Каспия и в предустьевых пространствах рек Жайык и Кигач. Именно здесь чаще всего фиксируются факты незаконного вылова. В этих районах уже выставлены стационарные и передвижные посты, сформированы мобильные группы, которые будут работать и на автодорогах западного региона.

В период акции усилится конт­роль над вывозом рыбы и рыбной продукции за пределы Казах­стана. Проверки будут осуществляться в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и крупных автомагистралях.

Как уточнили в межобластной инспекции рыбного хозяйства, для патрулирования задействуют 226 единиц легковых автомобилей и квадроциклов, 91 катер и маломерное судно, а также шесть летательных аппаратов. В регионе будут работать 39 постов, из них 9 стационарных и 30 передвижных. Дополнительно сформированы 26 мобильных групп.

По данным ведомства, в прошлом году за браконьерство к ­административной ответственности было привлечено около 900 человек, зарегистрировано 33 уголовных дела. У нарушителей изъято 4,5 тонны рыбы, в том числе более тонны осетровых пород.