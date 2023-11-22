В зоне бизнес-комфорта

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Андрей Кратенко

Небольшая по площади СЭЗ «Qyzyljar» оказалась настолько привлекательной для бизнеса, что местные власти уже строят планы по расширению ее территории.

Итоги работы и перспективы развития СЭЗ «Qyzyljar» были рассмотрены на совещании в акимате Северо-Казахстанской области. Указывалось, в частности, что суммарный объем производства здесь составил уже 111 млрд тенге, создано свыше 300 рабочих мест.

В 2023 году планируется запуск первой очереди завода ТОО «Reimann» с созданием поэтапно 50 рабочих мест. В 2024-м ожидается ввод в строй заводов и создание в общей сложности 680 рабочих мест: на KazKran, «Заводе ЛСТК», Nord Panels.

В 2025 году намечена сдача в эксплуатацию объектов «Гортек KZ», «Бейкертон», Atameken Agro Oils, TFA GROUP, что позволит открыть 780 новых рабочих мест.

На совещании отмечалось также, что СЭЗ «Qyzyljar» является одной из самых молодых в Казахстане. Иностранный и отечественный бизнес заинтересован в инвестициях в Северный Казахстан, где имеются развитая логистическая инфраструктура и такие выгодные преференции СЭЗ, как «нулевая» ставка КПН, налог на землю, имущество, а также освобождение от таможенных пошлин и платы за земельные участки.

Для привлечения «якорных» инвесторов предлагается расширить СЭЗ путем включения бывшей территории филиала «Орбита» (площадью 18 га) и простаивающей площадки одного из заводов города (площадью 24 га). Именно здесь могли бы разместиться инвесторы из КНР, стран Европы и России, с которыми уже идут переговоры. Упомянутые территории частично обеспечены необходимой инфраструктурой.

Попутно решается вопрос кадров для специальной экономической зоны. Для чего создана рабочая группа, призванная наладить государственно-частное парт­нерство в сфере среднего образования с инвестором, имеющим опыт дуального обучения.

По мнению авторов данной инициативы, это позволит обеспечить предприятия техническими кадрами с возможностью прохождения стажировок в промышленных компаниях за рубежом и усилить привлекательность технических специальностей.

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