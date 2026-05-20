Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) подпункты 17) и 23) статьи 16 изложить в следующей редакции:

«17) рассматривает и согласовывает квалификационные справочники или типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций различных видов экономической деятельности, за исключением должностей, связанных с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, разрабатываемые и утверждаемые уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности;»;

«23) определяет порядок поступления на гражданскую службу и проведения конкурса на занятие вакантной должности гражданского служащего, за исключением педагога государственной организации образования, первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации, а также случаев, установленных настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы;»;

2) статью 101 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Типовые квалификационные требования, квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.»;

3) пункт 1 статьи 139 дополнить частью второй следующего содержания:

«Порядок приема лиц на должности, связанные с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, прохождения ими трудовой деятельности определяется уполномоченным органом по делам государственной службы по согласованию с Аппаратом Правительства Республики Казахстан, за исключением первых руководителей отдельных государственных юридических лиц в сфере образования и культуры, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Республики Казахстан, а также первого руководителя государственной физкультурно-спортивной организации.»;

4) дополнить статьей 143-2 следующего содержания:

«Статья 143-2. Особенности регулирования труда лиц, осуществляющих деятельность в государственных органах на основании трудового договора, лиц, исполняющих управленческие функции в государственных юридических лицах

Труд лиц, осуществляющих деятельность в государственных органах на основании трудового договора, лиц, исполняющих управленческие функции в государственных юридических лицах, регулируется настоящим Кодексом с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».»;

5) статью 146 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения настоящей статьи не распространяются на работников, указанных в статье 143 настоящего Кодекса.».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) статью 7 дополнить подпунктом 74-1) следующего содержания:

«74-1) утверждает правила проведения процедур по выявлению признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у государственных служащих и оформления их результатов совместно с уполномоченным органом по делам государственной службы;»;

2) дополнить статьей 142-1 следующего содержания:

«Статья 142-1. Медицинское освидетельствование государственных служащих на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

1. Государственные служащие подлежат медицинскому освидетельствованию на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в целях профилактики незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Порядок и основания направления государственных служащих на прохождение медицинского освидетельствования на предмет установления факта употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и состояния опьянения, а также перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

2. Руководители государственных органов, не обеспечившие направление и проведение медицинского освидетельствования либо допустившие к исполнению служебных обязанностей лиц с выявленным фактом незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

3. Отказ государственного служащего от прохождения медицинского освидетельствования или уклонение от его прохождения влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.».

3. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

статью 20-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«На политических государственных служащих распространяется действие Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» с особенностями, предусмотренными настоящим Законом.».

4. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) подпункт 6) пункта 1 статьи 1 после слова «обеспечения» дополнить словами «государственных служащих,»;

2) в статье 2:

подпункты 1-5), 1-6), 1-7), 1-8) и 1-9) изложить в следующей редакции:

«1-5) выплаты при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, – выплаты в целях найма жилища, устанавливаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы и предоставляемые отдельным категориям государственных служащих при их должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

1-6) единый расчетный центр – юридические лица, соответствующие определяемым уполномоченным органом требованиям и порядку работы, осуществляющие формирование единого платежного документа и обеспечивающие взаимодействие между поставщиками коммунальных услуг и потребителями коммунальных услуг на основе информационных систем;

1-7) единая республиканская электронная база – электронная база данных, содержащая сведения о гражданах Республики Казахстан, кандасах, поставленных на учет нуждающихся в жилище местными исполнительными органами в соответствии с настоящим Законом;

1-8) единый платежный документ – документ, составленный на бумажном носителе либо сформированный в электронной форме, на основании или с помощью которого осуществляются платеж и (или) перевод денег, составленный для осуществления оплаты коммунальных и дополнительных услуг;

1-9) бюджетные организации – государственные учреждения и казенные предприятия;»;

дополнить подпунктом 1-10) следующего содержания:

«1-10) ведомственный жилищный фонд – служебные жилища, находящиеся на балансе государственных учреждений, предназначенные для предоставления государственным служащим, назначаемым на должность в порядке ротации либо перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельным категориям государственных служащих при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по решению жилищной комиссии для проживания на период исполнения должностных обязанностей без права дальнейшей приватизации;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) служебное жилище – жилище с особым правовым режимом, предоставляемое из жилищного фонда государственного учреждения и предназначенное для заселения гражданами Республики Казахстан на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, в том числе при осуществлении ротации государственных служащих либо их перемещении в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельными категориями государственных служащих при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, либо участвующими в активных мерах содействия занятости в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите;»;

дополнить подпунктом 21-3) следующего содержания:

«21-3) выплаты при передислокации государственного органа – выплаты в целях найма жилища, устанавливаемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы и предоставляемые государственным служащим, перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа;»;

3) подпункт 8-1) части первой пункта 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«8-1) предоставленные из ведомственного жилищного фонда государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации либо перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельным категориям государственных служащих при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, на период исполнения ими должностных обязанностей;»;

4) пункт 5 статьи 67 изложить в следующей редакции:

«5. Служебные жилища из ведомственного жилищного фонда предоставляются в пользование нуждающимся в жилище в данном населенном пункте государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации либо перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельным категориям государственных служащих при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, на период исполнения ими должностных обязанностей.»;

5) в пункте 1 статьи 110:

части первую и третью изложить в следующей редакции:

«1. Порядок предоставления служебного жилища, предназначенного для заселения гражданами Республики Казахстан на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений, в том числе государственными служащими, назначенными на должность в порядке ротации либо перемещенными в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельными категориями государственных служащих, перемещенных по службе, связанной с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и пользования им определяется уполномоченным органом.»;

«В случае отсутствия служебного жилища по месту ротации государственным служащим, назначенным на должность в порядке ротации либо перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельным категориям государственных служащих при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставляются соответствующие выплаты на период выполнения ими обязанностей, связанных с характером их трудовых отношений.»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Выплаты при передислокации государственного органа производятся в соответствии с правилами исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления жилищных выплат, выплат подъемного пособия, а также возмещения затрат на перевозку личного имущества государственным служащим, перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, утвержденными Правительством Республики Казахстан.

Выплаты при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, производятся в соответствии с правилами исчисления размера, назначения, перерасчета, осуществления, прекращения, возврата, приостановления и возобновления жилищных выплат, выплат подъемного пособия, а также возмещения затрат на перевозку личного имущества государственным служащим, перемещенным в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, утвержденными Правительством Республики Казахстан.»;

6) пункт 1 статьи 111 изложить в следующей редакции:

«1. Работники, прекратившие трудовые отношения, в связи с которыми им предоставлялось служебное жилище, в том числе государственные служащие, назначенные на должность в порядке ротации либо перемещенные в другой населенный пункт в связи с передислокацией государственного органа, а также отдельные категории государственных служащих при должностном перемещении по службе, связанном с переездом из одного населенного пункта в другой, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 109 настоящего Закона, подлежат выселению со всеми проживающими с ними лицами без предоставления другого жилого помещения.».

5. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»:

дополнить статьей 32-1 следующего содержания:

«Статья 32-1. Медицинское освидетельствование государственных служащих на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

1. Государственные служащие направляются на прохождение медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

2. Основанием для направления государственных служащих на прохождение медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов является включение занимаемых ими государственных должностей в перечень должностей, подлежащих медицинскому освидетельствованию (далее – перечень должностей), формируемый с учетом следующих критериев:

1) характер и специфика выполняемых должностных обязанностей, связанных с повышенным уровнем ответственности и рисков;

2) степень вероятности возникновения угрозы жизни и здоровью иных лиц при ненадлежащем исполнении должностных обязанностей;

3) требования к физическому и психическому состоянию государственных служащих, занимающих соответствующие должности.

3. Перечень должностей формируется с учетом:

1) результатов предыдущего медицинского освидетельствования, по которым отсутствовали основания для увольнения, но установлены отдельные признаки, требующие повторной оценки состояния;

2) сведений о совершении государственным служащим дорожно-транспортных происшествий, при которых установлен факт употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо нахождения в состоянии опьянения;

3) сведений, подтвержденных результатами проверки, проведенной по обращению физического или юридического лица, о фактах поведения государственного служащего, указывающих на возможное нахождение его в состоянии опьянения;

4) сведений, размещенных в средствах массовой информации или на интернет-ресурсах, содержащих информацию о поведении государственного служащего с признаками нахождения в состоянии опьянения;

5) сведений, представленных уполномоченными государственными органами, подтверждающих факты употребления государственным служащим наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или нахождения его в состоянии опьянения.

4. Сбор сведений, поступающих из источников, указанных в настоящей статье, осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) государственного органа.

5. Перечень должностей утверждается руководителем государственного органа либо руководителем его аппарата и относится к документам ограниченного распространения с отметкой «Для служебного пользования».

6. Направление государственных служащих, не включенных в перечень должностей, на прохождение медицинского освидетельствования осуществляется:

1) по представлению службы управления персоналом (кадровой службой), содержащему сведения о признаках возможного употребления государственным служащим наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, выявленных в соответствии с порядком выявления признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также оформления его результатов;

2) в случае нахождения государственного служащего на рабочем месте либо при исполнении служебных обязанностей с признаками наркотического или иного токсикоманического опьянения, оформленного соответствующим актом службы управления персоналом (кадровой службы);

3) в случае совершения государственным служащим в рабочее время действий, создающих угрозу жизни и здоровью иных лиц, нарушающих общественный порядок либо препятствующих нормальному функционированию государственного органа;

4) в случае обнаружения наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов на рабочем месте.

7. Направление государственного служащего на медицинское освидетельствование осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой) в течение сорока восьми часов с момента принятия руководителем государственного органа либо руководителем его аппарата решения о проведении медицинского освидетельствования.

8. В направлении указываются цель медицинского освидетельствования, обоснование проведения, а также наименование медицинской организации, в которую направляется государственный служащий.

9. Хранение и обработка результатов медицинского освидетельствования осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

10. В случае отказа государственного служащего от прохождения медицинского освидетельствования либо уклонения от его прохождения службой управления персоналом (кадровой службой) составляется соответствующий акт, в котором отражаются обстоятельства отказа или уклонения.

Указанный акт приобщается к личному делу государственного служащего.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования является основанием для увольнения (прекращения полномочий) государственного служащего в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

11. В случае подтверждения факта употребления государственным служащим наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов руководитель государственного органа либо руководитель его аппарата обеспечивает направление соответствующих сведений в уполномоченный орган по делам государственной службы и правоохранительные органы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

12. Прохождение государственным служащим медицинского освидетельствования осуществляется в рабочее время.

13. Государственные служащие, занимающие руководящие государственные должности, подлежат ежегодному медицинскому освидетельствованию.

14. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о правоохранительной службе, специальных государственных органах, воинской службе и статусе военнослужащих, гражданской защите.».

6. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) в статье 6:

части первую и вторую пункта 2-11 изложить в следующей редакции:

«2-11. Маслихат района (города областного значения) принимает решение о принятии отставки избранного акима или мотивированном отказе в принятии отставки.

Решение о принятии отставки или об отказе в принятии отставки принимается в месячный срок со дня подачи личного письменного заявления избранного акима.»;

дополнить пунктом 2-17 следующего содержания:

«2-17. Маслихат района (города областного значения) со дня поступления копии акта о наложении на избранного акима дисциплинарного взыскания в виде признания не соответствующим занимаемой должности в месячный срок рассматривает вопрос о прекращении полномочий избранного акима либо продолжении осуществления им своих обязанностей.

В случае принятия решения о прекращении полномочий избранного акима копия решения маслихата района (города областного значения) направляется в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Территориальная избирательная комиссия на основании решения маслихата района (города областного значения) принимает к сведению факт утраты полномочий избранного акима.»;

2) часть первую пункта 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«5. Взыскания налагаются на сессии маслихата большинством голосов от общего числа присутствующих депутатов с публикацией информации об их наложении в средствах массовой информации, распространяемых на соответствующей территории.»;

3) в статье 36:

часть первую пункта 5 дополнить подпунктами 3-1) и 3-2) следующего содержания:

«3-1) принятия маслихатом района (города областного значения) отставки акима;

3-2) принятия маслихатом района (города областного значения) решения о прекращении полномочий акима в связи с наложением на акима дисциплинарного взыскания в виде признания не соответствующим занимаемой должности;»;

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«6. При прекращении полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по основаниям, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи, территориальная избирательная комиссия района (города областного значения) принимает решение, в котором констатируется факт наступления оснований, влекущих прекращение полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, и принимает решение о внесении соответствующему акиму района (города областного значения) представления о досрочном прекращении полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3-2) части первой пункта 5 настоящей статьи, при котором соответствующая территориальная избирательная комиссия принимает к сведению факт утраты полномочий избранного акима.».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан»:

1) статью 2-2 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) иных принципах, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.»;

2) в статье 9:

пункт 3 дополнить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы»;

пункт 5 исключить;

3) подпункт 8) пункта 2 статьи 12 после слов «высшие учебные заведения,» дополнить словами «организацию образования при Президенте Республики Казахстан,»;

4) часть вторую пункта 1 статьи 14 после слова «вакантных» дополнить словами «или временно вакантных»;

5) в части первой пункта 3 статьи 15 слово «Лица» заменить словами «Граждане Республики Казахстан»;

6) часть вторую пункта 1 статьи 15-1 после слов «дипломатической службы,» дополнить словами «занимаемая должность,»;

7) заголовок и пункт 1 статьи 17 после слов «учебные заведения,» дополнить словами «организацию образования при Президенте Республики Казахстан,»;

8) в статье 18:

в пункте 1:

подпункт 3) дополнить словами «, принадлежащем ему на праве собственности»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) прекращение гражданства Республики Казахстан вследствие утраты, лишения либо выхода из гражданства Республики Казахстан.

В случае приобретения сотрудником дипломатической службы или работником дипломатической службы гражданства другого государства он подлежит увольнению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы;»;

подпункт 4-1) исключить;

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Персонал дипломатической службы при увольнении из органов дипломатической службы по собственному желанию зачисляется в кадровый резерв Министерства иностранных дел в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

8. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

статью 15-11 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«На политических государственных служащих распространяется действие Закона Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» с особенностями, предусмотренными настоящим Законом.».

9. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) подпункт 79) статьи 5 изложить в следующей редакции:

«79) разрабатывает и утверждает совместно с уполномоченным государственным органом по труду правила назначения на должности, освобождения от должностей педагогов государственных организаций образования;»;

2) пункт 11 статьи 26 дополнить частью второй следующего содержания:

«Прием на обучение по государственному образовательному заказу по отдельным специальностям или образовательным программам высшего образования в рамках подготовки специалистов для занятия низовых должностей осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.»;

3) пункт 17 статьи 47 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по образовательным программам высшего образования в рамках подготовки специалистов для занятия низовых должностей на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в сроки и порядке, которые установлены законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.».

10. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) в статье 23:

в подпункте 3) пункта 1-1 слово «(лейтенант)» заменить словами «(лейтенант, старший лейтенант)»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Специальные звания лейтенанта, классного чина «юрист 3 класса» присваиваются:»;

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

«5-2. Выпускникам, с отличием окончившим полный курс очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в организациях образования правоохранительных органов Республики Казахстан, организациях образования правоохранительных органов иностранных государств, присваивается специальное звание «старший лейтенант».»;

2) статью 24 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Срок выслуги в специальных званиях сотрудников, занимающих должности участковых инспекторов полиции в сельской местности, исчисляется на льготных условиях из расчета одного месяца службы за полтора месяца.»;

3) статью 29 дополнить пунктом 5-3 следующего содержания:

«5-3. Выпускникам, с отличием окончившим полный курс очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в организациях образования правоохранительных органов Республики Казахстан, организациях образования правоохранительных органов иностранных государств, предоставляется приоритетное право выбора вакантных должностей среднего начальствующего состава по полученной специальности, на которые они назначаются в порядке, определяемом руководителем правоохранительного органа.».

11. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

в статье 139:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Назначение руководителя, согласование кандидатуры руководителя в случаях, предусмотренных настоящим Законом, проведение его аттестации осуществляются в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам государственной службы, за исключением первых руководителей отдельных государственных предприятий в сфере образования и культуры, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Республики Казахстан.»;

пункт 7 исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах»:

1) в статье 27:

подпункт 1) пункта 3 дополнить словами «(в случаях, предусмотренных пунктом 4-1 настоящей статьи, – старший лейтенант)»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Выпускнику, с отличием окончившему полный курс очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в военном, специальном учебном заведении или организации образования иностранного государства по направлению специальных государственных органов, присваивается специальное звание «старший лейтенант».»;

2) пункт 7 статьи 30 дополнить частью второй следующего содержания:

«Сотрудники, с отличием окончившие полный курс очной формы обучения в военном, специальном учебном заведении или организации образования иностранного государства по направлению специальных государственных органов по образовательным программам высшего образования, назначаются на должности офицерского состава в приоритетном порядке, определенном первым руководителем специального государственного органа.».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) подпункт 8) пункта 5 статьи 21 после слов «офицерского состава «лейтенант» дополнить словами «(в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 39 настоящего Закона, – «старший лейтенант»)»;

2) статью 39 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Выпускникам, с отличием окончившим полный курс очной формы обучения по образовательным программам высшего образования в военных, специальных учебных заведениях Республики Казахстан или военных, специальных учебных заведениях иностранных государств, присваивается воинское звание «старший лейтенант» с предоставлением приоритетного права выбора вакантных должностей по полученной специальности в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного государственного органа.».

14. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных и социально ответственных услугах»:

1) в статье 1:

подпункты 1-2) и 2-1) изложить в следующей редакции:

«1-2) социально ответственная услуга – услуга, оказываемая физическому или юридическому лицу и направленная на удовлетворение его базовых и общественно значимых потребностей, за исключением государственных услуг;»;

«2-1) Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;»;

дополнить подпунктами 2-2) и 2-3) следующего содержания:

«2-2) скрытая государственная услуга – государственная функция, отвечающая критериям государственной услуги, но не включенная в реестр государственных услуг;

2-3) мера государственной поддержки физических лиц – государственные услуги или иные формы государственной поддержки, направленные на повышение благополучия физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, юридических консультантов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 5-2) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) автоматизированное подписание результата государственной услуги – автоматизированное наложение электронной цифровой подписи на электронный результат государственной услуги без участия услугодателя и (или) соуслугодателя при условии получения всех необходимых данных и подтверждений из цифровых объектов и систем;»;

2) абзац третий части второй статьи 3 после слова «волокиты» дополнить словами «, а также отказа по формальным основаниям»;

3) подпункт 3) пункта 1 статьи 4 после слова «услугодателя» дополнить словом «, соуслугодателя»;

4) в статье 10:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) обеспечивают своевременное принятие подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устраняют противоречия и пробелы в них;»;

подпункт 9-2) после слов «проактивный форматы» дополнить словами «, включая применение автоматизированного подписания результата государственной услуги,»;

5) в статье 11:

в подпункте 8) слова «и социально ответственных» исключить;

подпункт 13) после слова «услугодателями» дополнить словом «, соуслугодателями»;

6) подпункт 6) пункта 4 статьи 11-1 после слов «Государственной корпорации,» дополнить словами «а также в ускоренном порядке»;

7) в статье 14:

в подпункте 2):

абзацы второй и третий после слова «услугодателя» дополнить словом «, соуслугодателя»;

абзац четвертый после слова «услугодателями,» дополнить словом «соуслугодателями,»;

подпункт 3) дополнить словом «, соуслугодателям»;

абзац четвертый подпункта 3-1) дополнить словом «, соуслугодателя»;

8) в статье 18-1:

в пункте 1:

часть третью после слова «услугодателей» дополнить словом «, соуслугодателей»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Сроки оказания государственных или социально ответственных услуг могут быть приостановлены в случаях, установленных настоящим Законом.

Не допускается продление сроков оказания государственных или социально ответственных услуг.»;

предложение первое части второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.»;

9) в статье 18-2:

в пункте 1:

часть первую дополнить словами «, или правилами оказания социально ответственной услуги»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Приостановление срока оказания государственной или социально ответственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления услугодателем о приостановлении процесса оказания государственной или социально ответственной услуги, в том числе на основании решения соуслугодателя. Течение срока оказания государственной или социально ответственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем или соуслугодателем о возобновлении процесса оказания государственной или социально ответственной услуги.»;

в пункте 2:

абзац первый после слова «Услугодатель» дополнить словами «или соуслугодатель»;

в подпункте 3) слова «либо в судебном порядке» заменить словами «, судом или в ином порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и (или) документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, и правилами оказания социально ответственной услуги.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. В случае приостановления процесса оказания государственной или социально ответственной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2 настоящей статьи, представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем или соуслугодателем, за исключением случаев подачи заявления и (или) документов посредством веб-портала «цифрового правительства», стационарного абонентского устройства, абонентского устройства сотовой связи, а также иных цифровых объектов, определенных центральными государственными органами.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом приостановление срока оказания государственной или социально ответственной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2 настоящей статьи, не применяется к услугам, связанным с субсидированием, а также оказываемым посредством конкурсных процедур отбора услугополучателей или в пределах установленных лимитов.»;

в пункте 3:

в подпункте 1) слово «умершего» заменить словом «соответствующего»;

в подпункте 2) слова «или до вступления в законную силу судебного акта» заменить словами «, вступления в законную силу судебного акта или решения вопроса в ином порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) в случаях, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2 настоящей статьи, – до устранения выявленных недостатков в разумный срок, установленный услугодателем или соуслугодателем.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Срок приостановления, предусмотренный подпунктом 3) части первой настоящего пункта, не должен превышать общий срок оказания соответствующей государственной или социально ответственной услуги, установленный подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, или правилами оказания социально ответственной услуги.»;

10) статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Оказание государственных или социально ответственных услуг услугодателями

1. Требования и порядок оказания государственных услуг услугодателями (соуслугодателями) определяются подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственных услуг.

2. Требования и порядок оказания социально ответственных услуг разрабатываются услугодателями в соответствии с типовыми правилами оказания социально ответственных услуг и утверждаются услугодателями в соответствии с требованиями настоящего Закона.

3. В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и (или) документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, или правилами оказания социально ответственной услуги, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

По основанию, предусмотренному частью первой настоящего пункта, представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение услугодателем или соуслугодателем, за исключением случаев подачи заявления и (или) документов посредством веб-портала «цифрового правительства», стационарного абонентского устройства, абонентского устройства сотовой связи, а также иных цифровых объектов, определенных центральными государственными органами.

При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной или социально ответственной услуги, установленный подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, или правилами оказания социально ответственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и (или) документов на получение государственной или социально ответственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной или социально ответственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

4. Положения пункта 3 настоящей статьи не применяются к услугам, связанным с субсидированием, а также оказываемым посредством конкурсных процедур отбора услугополучателей или в пределах установленных лимитов.»;

11) в статье 19-1:

заголовок дополнить словами «и соуслугодателями»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. При отказе в оказании государственной или социально ответственной услуги услугодатель направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа.

В случае, если решение об отказе принято соуслугодателем, соуслугодатель уведомляет об этом услугодателя, который на основании его решения направляет услугополучателю ответ с указанием причин отказа.»;

дополнить пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:

«1-1. Основанием для отказа в оказании государственной или социально ответственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на получение данной услуги.

1-2. При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.»;

в пункте 2:

абзац первый после слова «Услугодатели» дополнить словами «и соуслугодатели»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателями для получения государственных или социально ответственных услуг, связанных с субсидированием, а также оказываемых посредством конкурсных процедур отбора услугополучателей или в пределах установленных лимитов, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) неустранение выявленных недостатков по истечении срока приостановления оказания государственной или социально ответственной услуги по основанию, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2 статьи 18-2 настоящего Закона.»;

12) в статье 20:

часть вторую пункта 2 исключить;

дополнить пунктами 2-1 и 2-2 следующего содержания:

«2-1. В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и (или) документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, работник Государственной корпорации принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

По основанию, предусмотренному частью первой настоящего пункта, представленные услугополучателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату услугополучателю без их принятия на хранение Государственной корпорацией.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, установленный подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и (или) документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и документов.

2-2. Положения пункта 2-1 настоящей статьи не применяются к услугам, связанным с субсидированием, а также оказываемым посредством конкурсных процедур отбора услугополучателей или в пределах установленных лимитов.»;

13) статью 21 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. В случае автоматизированного принятия решения при оказании государственной услуги в электронной форме результат формируется цифровой системой без участия услугодателя. При несогласии с результатом услугополучатель имеет право на его пересмотр с участием услугодателя.»;

14) пункт 3 статьи 24 дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственная корпорация вправе взимать с услугополучателя по его обращению плату за ускоренное обслуживание при оказании государственной услуги, в том числе в цифровом формате и (или) ускоренном порядке, в соответствии с прейскурантом цен, утверждаемым решением уполномоченного органа, определяемого Правительством Республики Казахстан из числа центральных государственных органов.»;

15) в статье 25:

часть первую пункта 2 после слова «услугодателя,» дополнить словом «соуслугодателя,»;

в пункте 3:

подпункт 1) после слова «услугодателя,» дополнить словом «соуслугодателя,»;

подпункт 2) после слов «сельского округа» дополнить словами «, услугодателя, соуслугодателя, Государственной корпорации»;

подпункт 3) дополнить словами «, услугодателя, соуслугодателя, Государственной корпорации»;

16) в пункте 2 статьи 27 слово «услугодатели» заменить словами «услугодатели, соуслугодатели».

15. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) пункт 1 статьи 25 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Действие настоящего пункта не распространяется на выдачу разрешения и (или) приложения к нему, являющуюся государственной услугой.»;

2) пункт 6 статьи 34 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Действие настоящего пункта не распространяется на переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии, являющееся государственной услугой.».

16. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

подпункт 1-1) статьи 1 дополнить словами «, либо избираемую государственную должность».

17. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) должны предусматривать необходимые условия для реализации прав, свобод и законных интересов физических и (или) юридических лиц, исключать препятствия, затрудняющие или ограничивающие их реализацию.».

18. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года «О профилактике правонарушений»:

в пункте 5 статьи 66:

в части первой слова «пунктом 9» заменить словами «пунктом 8»;

в частях второй и третьей слова «пункта 9» заменить словами «пункта 8».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие с 1 июля 2026 года, за исключением:

1) пункта 18 статьи 1, который вводится в действие со дня его первого официального опубликования;

2) пунктов 10, 12 и 13 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) пунктов 14 и 15 статьи 1, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 19 мая 2026 года

№ 291-VІIІ ЗРК