Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на заседании Правительства доложил о ходе работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в областном центре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Он отметил, что во исполнение поручения Главы государства в Павлодаре продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. Проект включает обновление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона стоимостью 16,4 млрд тенге.

«На сегодня выполнено 55% работ, освоено 8,2 млрд тенге. Выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, по устройству основания уширения взлетно-посадочной полосы, устройству дренажной системы, установке периметрального ограждения, освещения, видеонаблюдения и произведен закуп светосигнального оборудования. Завершение строительных работ запланировано на июль, ввод объекта в эксплуатацию – в августе 2026 года», — уточнил Асаин Байханов.

Он добавил, что после завершения всех работ будут возобновлены регулярные рейсы в города Астана и Алматы. Планируется открытие рейсов в города Шымкент и Актау, Ташкент, Новосибирск, Омск. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания аэровокзала. Проект находится на госэкспертизе. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 300 пассажиров в час и повысить качество обслуживания.