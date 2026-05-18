Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане

Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

Во Дворце мира и согласия в Астане состоялась презентация международной выставки «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» («Леонардо да Винчи: гений Ренессанса»), посвященной жизни, исследованиям и инженерному наследию одного из главных мыслителей эпохи Возрождения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ РК

На открытии приняли участие заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева, комиссар выставки Ольга Риго, директор музея Леонардо Да Винчи в г. Риме Августо Биаджо, а также представители дипломатического корпуса.

Открывая выставку Аида Балаева, отметила, что экспозиция открывается в Международный день музеев — праздник, который объединяет людей вокруг идеи сохранения мирового культурного наследия, развития науки, искусства и межкультурного диалога. По ее словам, в Казахстане успешно функционируют 286 музеев, в их фондах хранится более 4,5 млн экспонатов, а ежегодное количество посетителей превышает 6,5 млн человек.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнула, что проведение таких международных выставок имеет важное значение для развития культурного туризма в Казахстане. Подобные проекты не только расширяют доступ граждан к мировому культурному наследию, но и повышают потенциал нашей страны как открытого культурного центра, где встречаются история, искусство, наука и современные просветительские практики.

«Как неоднократно подчеркивал Касым-Жомарт Токаев, государства, которые своевременно внедряют цифровые технологии, не останутся на обочине прогресса. Именно поэтому в стране особое внимание уделяется развитию инноваций, креативных индустрий и современных культурных направлений. И в этом контексте фигура Леонардо да Винчи приобретает особое символическое значение. Его идеи и научные разработки на столетия опережали свою эпоху. Он сумел объединить искусство, науку, инженерию и творческое мышление в единое пространство созидания. По сути, именно такие личности стали первыми проводниками идей инновации и креативности в мировой истории», - сказала заместитель Премьер-министра.

Кроме того, Аида Балаева отметила проводимую работу по реализации крупных международных выставочных проектов, направленных на укрепление культурного сотрудничества и продвижение искусства Казахстана на мировой арене. В частности, в 2024 году в Казахстане состоялась выставка картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса» (La Bella Principessa), в Национальном музее азиатских искусств Гиме была представлена экспозиция «Казахстан: Сокровища Великой степи», в Китае прошла международная выставка «Золотой человек и Великая степь», а в Государственной Третьяковской галерее в Москве организована выставка «Шедевры искусства Казахстана». Также Казахстан представил Национальный павильон на 61-й Венецианской биеннале, а уже этой осенью в Алматы откроется выставка «ХХ век русского искусства в 30 шедеврах».

Отметим, в Астану из музеев Рима и Флоренции привезли более 40 полноразмерных моделей механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его чертежам и записям из знаменитых «Винчианских кодексов». Среди экспонатов - летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, идеи которых значительно опередили свое время и стали прообразами современных технологий.

«Сегодня Астана становится важной международной площадкой для крупных культурных и мультимедийных проектов. Это современный город, который ассоциируется с развитием, технологиями и движением вперед. И именно здесь особенно символично говорить о Леонардо да Винчи - человеке, который на столетия опередил своё время. Я уверена, что выставка станет важным событием для жителей и гостей Астаны», - сказала Ольга Риго.

Экспозиция разместилась на площади около 3 тысяч квадратных метров. Пространство разделено на тематические зоны, посвященные воздуху, воде, земле и огню. Такая структура позволяет проследить, как Леонардо да Винчи изучал силы природы, движение, строение человека и принципы механики, превращая свои наблюдения в инженерные решения и изобретения. Отдельная часть выставки посвящена репродукциям самых известных работ художника. Выставка оформлена в мультимедийном формате: LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции помогают визуализировать идеи Леонардо да Винчи и показать, как могли бы работать его изобретения.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации РК и акимата Астаны. Организаторы – компания «Астана Концерт».

Экспозиция будет открыта для посетителей ежедневно с 19 мая по 30 сентября 2026 года, с 10.00 до 20.00 часов, без выходных, по адресу: проспект Тәуелсіздік, 57.

 

#культура #выставка

Популярное

Все
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Полиция не только бережет, но и спасает
Не потерять туриста и доверие людей
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Инструмент структурного преобразования экономики
Судьбоносное решение
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
От общей истории – к общему будущему
Женщины-лидеры готовятся к выборам
В центре реформ – человек
Гуманистическое измерение права
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Пять лет на защите прав граждан
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Акцию «Ночь музеев» в «Кастеевке» посетили свыше 15 тысяч ч…
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]