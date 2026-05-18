Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане

Во Дворце мира и согласия в Астане состоялась презентация международной выставки «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» («Леонардо да Винчи: гений Ренессанса»), посвященной жизни, исследованиям и инженерному наследию одного из главных мыслителей эпохи Возрождения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

На открытии приняли участие заместитель Премьер-министра-Министр культуры и информации РК Аида Балаева, комиссар выставки Ольга Риго, директор музея Леонардо Да Винчи в г. Риме Августо Биаджо, а также представители дипломатического корпуса.

Открывая выставку Аида Балаева, отметила, что экспозиция открывается в Международный день музеев — праздник, который объединяет людей вокруг идеи сохранения мирового культурного наследия, развития науки, искусства и межкультурного диалога. По ее словам, в Казахстане успешно функционируют 286 музеев, в их фондах хранится более 4,5 млн экспонатов, а ежегодное количество посетителей превышает 6,5 млн человек.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнула, что проведение таких международных выставок имеет важное значение для развития культурного туризма в Казахстане. Подобные проекты не только расширяют доступ граждан к мировому культурному наследию, но и повышают потенциал нашей страны как открытого культурного центра, где встречаются история, искусство, наука и современные просветительские практики.

«Как неоднократно подчеркивал Касым-Жомарт Токаев, государства, которые своевременно внедряют цифровые технологии, не останутся на обочине прогресса. Именно поэтому в стране особое внимание уделяется развитию инноваций, креативных индустрий и современных культурных направлений. И в этом контексте фигура Леонардо да Винчи приобретает особое символическое значение. Его идеи и научные разработки на столетия опережали свою эпоху. Он сумел объединить искусство, науку, инженерию и творческое мышление в единое пространство созидания. По сути, именно такие личности стали первыми проводниками идей инновации и креативности в мировой истории», - сказала заместитель Премьер-министра.

Кроме того, Аида Балаева отметила проводимую работу по реализации крупных международных выставочных проектов, направленных на укрепление культурного сотрудничества и продвижение искусства Казахстана на мировой арене. В частности, в 2024 году в Казахстане состоялась выставка картины Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса» (La Bella Principessa), в Национальном музее азиатских искусств Гиме была представлена экспозиция «Казахстан: Сокровища Великой степи», в Китае прошла международная выставка «Золотой человек и Великая степь», а в Государственной Третьяковской галерее в Москве организована выставка «Шедевры искусства Казахстана». Также Казахстан представил Национальный павильон на 61-й Венецианской биеннале, а уже этой осенью в Алматы откроется выставка «ХХ век русского искусства в 30 шедеврах».

Отметим, в Астану из музеев Рима и Флоренции привезли более 40 полноразмерных моделей механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его чертежам и записям из знаменитых «Винчианских кодексов». Среди экспонатов - летательные аппараты, инженерные конструкции, военные машины и устройства, идеи которых значительно опередили свое время и стали прообразами современных технологий.

«Сегодня Астана становится важной международной площадкой для крупных культурных и мультимедийных проектов. Это современный город, который ассоциируется с развитием, технологиями и движением вперед. И именно здесь особенно символично говорить о Леонардо да Винчи - человеке, который на столетия опередил своё время. Я уверена, что выставка станет важным событием для жителей и гостей Астаны», - сказала Ольга Риго.

Экспозиция разместилась на площади около 3 тысяч квадратных метров. Пространство разделено на тематические зоны, посвященные воздуху, воде, земле и огню. Такая структура позволяет проследить, как Леонардо да Винчи изучал силы природы, движение, строение человека и принципы механики, превращая свои наблюдения в инженерные решения и изобретения. Отдельная часть выставки посвящена репродукциям самых известных работ художника. Выставка оформлена в мультимедийном формате: LED-туннели, цифровые проекции и голографические инсталляции помогают визуализировать идеи Леонардо да Винчи и показать, как могли бы работать его изобретения.

Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации РК и акимата Астаны. Организаторы – компания «Астана Концерт».

Экспозиция будет открыта для посетителей ежедневно с 19 мая по 30 сентября 2026 года, с 10.00 до 20.00 часов, без выходных, по адресу: проспект Тәуелсіздік, 57.