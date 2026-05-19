Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению

Армия
Лилия Мухитова

В Алматы на базе Военного института Сухопутных войск под руководством генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова состоялось заседание расширенной коллегии ведомства, посвященной итогам зимнего периода обучения 2026 года. Министр обороны указал на необходимость дальнейшего совершенствования системы боевой, мобилизационной готовности и боеспособности войск, их технического оснащения, а также цифровизации процессов управления и подготовки.

фото с сайта Министерства обороны РК

Приоритетным направлением является оснащение армии современными образцами вооружения и военной техники, включая системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, артиллерию, ракетные комплексы и боеприпасы, а также наращивание темпов ремонта техники в войсках и на предприятиях ОПК. Глава ведомства указал на необходимость усиления дисциплины в войсках, совершенствования кадровой политики, улучшения социальной поддержки военнослужащих и обеспечения безопасности воинской службы.

О боевой и мобилизационной готовности войск в зимнем периоде обучения доложил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Каныш Абубакиров. Он проинформировал о кардинальном пересмотре программы боевой подготовки личного состава: разработке единого курса стрельб и новых нормативов по общевойсковым предметам, обновлении формата командирской подготовки и внедрении программного модуля «Бес қару».

Доклад заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Аскара Мустабекова был посвящен системному подходу в организации профилактической работы, вопросам укрепления дисциплины, безопасности воинской службы и морально-психологическому обеспечению войск.

О техническом оснащении армии доложил заместитель министра обороны по вооружению и военной технике генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев. Приоритетной задачей он определил поддержание техники в боеготовом сос­тоянии, ее качественной подготовки к учениям «Батыл тойтарыс – 2026», а также обеспечение безопасного хранения оружия и боеприпасов.

По итогам коллегии министр обороны поставил ряд задач по дальнейшему повышению боеспособности и боеготовности войск, бережному содержанию вооружения и техники, разум­ному расходованию моторесурсов и боеприпасов, развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры Вооруженных сил. Как сообщается на сайте Министерства обороны РК, он также оценил содержание учебно-методических сборов с руководящим составом, прошедших до коллегии на полигонах в Алматинском и Конаевском гарнизонах.

