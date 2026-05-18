Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski

Мнения,Туризм
Дана Аменова
специальный корреспондент

Известный казахстанский экономист Алмас Чукин в соцсетях выступил в поддержку нового проекта в сфере горного туризма, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Публичные слушания по проекту Almaty Superski состоятся 26 мая в Алматы. Накануне обсуждения Алмас Чукин опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором поддержал развитие новой туристической зоны в предгорьях Заилийского Алатау.  

По его словам, Алматы нуждается в современной круглогодичной горной инфраструктуре, доступной для семей, детей и массового туризма.

Экономист считает, что главная проблема Алматы заключается в том, что горы, находящиеся буквально рядом с городом, остаются труднодоступными для большинства жителей большую часть года.

«Горы видны из окна практически из любой точки Алматы — белые зимой, зелёные летом. Они ближе к центру города, чем аэропорт. И при этом для большинства алматинских семей остаются практически недоступными большую часть года. Весной и осенью после любого дождя тропы превращаются в непролазную грязь, зимой без расчищенных маршрутов и инфраструктуры горы фактически закрыты для обычного человека. Остаются только несколько сухих летних недель, когда инфраструктура не справляется с потоком людей. Горы рядом, красивые и близкие, но девять месяцев в году они словно запечатаны для большинства жителей города», –пояснил он.

Алмас Чукин добавил, что отсутствие доступной инфраструктуры напрямую влияет на формирование городской культуры и отношения детей к природе. Многие школьники видят Алатау лишь как «красивую полоску на горизонте», но не имеют возможности регулярно проводить время в горах.

«Мы говорим о том, что хотим воспитать поколение, которое любит и ценит свои горы. Но как ребёнок полюбит природу, если у него нет возможности регулярно туда попадать? Любовь к горам рождается из личного опыта – первого подъёма на канатной дороге, первого спуска на лыжах, прогулки с семьёй по жайляу. Проект ориентирован именно на семейный отдых: около 70% трасс рассчитаны на начинающих и детей. Это не курорт только для профессиональных лыжников, а пространство, где ребёнок сможет узнать свои горы не по фотографиям, а через собственные воспоминания», – отметил экономист.

Отдельно эксперт остановился на проблеме доступности существующей инфраструктуры. Он заявил, что «Шымбулак» сегодня испытывает чрезмерную нагрузку из-за отсутствия альтернатив рядом с мегаполисом.

«Сегодня единственный полноценный курорт рядом с городом – Шымбулак – перегружен и дорог. Очереди в выходные достигают сорока минут, а стоимость отдыха для семьи становится серьёзной нагрузкой на бюджет. Это не проблема самого курорта, а следствие того, что рядом с двухмиллионным городом фактически нет альтернативы. Новый проект должен изменить ситуацию: канатная дорога с Медеу сможет перевозить до 4,5 тысячи человек в час, а общая пропускная способность курорта превысит 10 тысяч человек в день. По сути, речь идёт о создании полноценного общественного транспорта в горы, который сделает их доступными не раз в год, а каждые выходные круглый год. В перспективе он будет соединен подъёмником с Ой-Карагаем», – написал он в Facebook.

В своем обращении спикер ответил на экологические опасения, связанные с проектом. Он считает, что организованный туризм способен снизить нагрузку на природу по сравнению со стихийным посещением гор.

«Без инфраструктуры люди всё равно идут в горы – стихийно, по неподготовленным тропам, без системы вывоза мусора и без контроля нагрузки на природу. Именно такой неорганизованный туризм приводит к разрушенным тропам, стихийным кострищам и мусору. Организованный подход позволяет направлять потоки людей по оборудованным маршрутам, создавать систему управления отходами и постоянный экологический мониторинг. Во многих странах горнолыжные курорты десятилетиями сосуществуют с природными территориями, потому что организованный туризм создаёт экономическую заинтересованность в сохранении гор. Люди, которые зарабатывают на красоте природы, становятся её главными защитниками», – подчеркнул спикер.

По словам Алмаса Чукина, площадь проекта составит около 1 022 гектаров, что, как он утверждает, составляет примерно 0,05% территории Иле-Алатауского национального парка. Он также сообщил, что в разработке проекта участвуют международные компании Foster + Partners, Engineerisk и AD2i, занимающиеся архитектурой, противолавинной защитой и проектированием трасс.

Спикер подчеркнул, что при выходе проекта на один миллион туристов в год его вклад в экономику может достигнуть 500 млрд тенге ежегодно. Кроме того, проект позволит создать около 5 тысяч рабочих мест в сфере туризма, гостиничного бизнеса и сервиса.

В этой связи, Алматы необходимо сделать горы частью повседневной жизни горожан, а не только визуальным символом города.

«Главный вопрос сегодня — хотим ли мы, чтобы горы были живым и доступным пространством для миллионов людей или оставались только красивым фоном на горизонте. Горы должны стать местом, куда можно поехать с детьми зимой, весной и осенью – без многочасовых очередей и чрезмерных расходов. Не для избранных, а для всех», – резюмировал Алмас Чукин.

Проект Almaty Superski ранее вызвал общественную дискуссию. Часть экологов и активистов выступает против масштабного строительства в предгорьях Алматы, указывая на возможные риски для экосистемы Иле-Алатауского национального парка.

Сторонники проекта, напротив, считают, что развитие современной туристической инфраструктуры позволит сделать горы более доступными для жителей города и снизить нагрузку от стихийного туризма.

