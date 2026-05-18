«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы

Астана

18 мая 2026 года с 10:00 до 00:00 в Национальном музее РК пройдет традиционная культурно-познавательная акция «Ночь Музеев – 2026», приуроченная к Международному дню музеев.

Цель мероприятия – популяризация духовно-культурных ценностей, истории и культуры нашего народа через объединение в едином пространстве произведений искусства различных жанров и стилей, а также широкое знакомство посетителей с деятельностью музея, его фондом и экспозициями.

Этот вечер, объединяющий традиции и новаторство, историю и современную культуру, отличается уникальной и современной программой как по содержанию, так и по формату. Пространство музея наполнится интерактивами, познавательными экскурсиями, креативными мастер-классами, научными лекциями, художественными перформансами, культурными мероприятиями для аудитории разных возрастов и концертными выступлениями.

Познавательная программа начнется с проекта «Балдырған гид» для детей дошкольного возраста, а также экскурсий кружка «Мирас» с участием школьников. Кроме того, в рамках квест-урока «Жан біткен жәдігерлер» и театрализованной экскурсии «Өткеннен бүгінге – жәдігерлер сыры» посетители смогут отправиться в путешествие по историческим эпохам, уходящим в глубину веков.

При поддержке МИИЦР гостям вечера будет представлено уникальное шоу, объединяющее искусство и технологии: сольное выступление скрипачки Назым Мустафиной с участием гуманоидного робота и бионической собаки-робота.

Гости акции смогут посетить шоу-проект «Жұлдызды гид» с участием известных личностей, принять участие в квест-игре «Музейдегі түн», а также побывать на авторских экскурсиях научных сотрудников музея по экспозиционным залам.

Культурная программа вечера продолжится ярким концертом с участием Государственного театра танца «Наз», артистов Казахской национальной академии хореографии, студенческого оркестра духовых музыкальных инструментов и танцевального ансамбля Казахского национального университета искусств имени К. Байсейітовой. Кроме того, для посетителей состоится DJ-сет, объединяющий народные песни с современными ритмами.

Также пройдет «Қолөнершілер жәрмеңкесі» и мастер-классы по реставрации ювелирных изделий, керамики, тканей, ковров и войлочных изделий.

Посетители смогут ознакомиться с рядом выставок, представленных в музейных залах, среди которых юбилейная выставка художника Аңсаған Мұстафа «Сөйле, сурет», японская манга-выставка «Орталық Азия тағамдары», выставка «Кеме», посвященная легенде о Казгурте и 110-летию известного отечественного художника Ғ. Иляева, выставка корейского медиахудожника Хван Сонджона «Планетарлық өрім: теллуриялық ырғақтары және тоғысқан естеліктер», гравюрная выставка «Қазақстан Мәдениеті тұлғаларда» и выставка «Бозоқ – Ұлы Дала өркениеті».

Акция «Ночь музеев» ежегодно традиционно проводится в Национальном музее РК.

Алматы

В Национальном центральном музее РК в честь Международного дня музеев состоится традиционная международная культурно-просветительская акция «Ночь в музее – 2026», которая стала доброй традицией для всего музейного сообщества. Тема акции этого года объявленная Международным Советом музеев ICOM– «Музеи, объединяют разделенный мир».

1. «Масатыдай құлпырған...»

Выставка ковров из коллекции Национального центрального музея РК представляет более 300 текстильных изделий начала XX века. Экспозиция включает ворсовые и безворсовые ковры, настенные ковры и малые текстильные изделия из разных регионов Казахстана. Особое место занимает тускииз с золотым шитьём и меховой отделкой. Среди главных экспонатов — восстановленный по инициативе этнографа Узбекали Жанибекова ковёр «Сыр кілем» («Қоңырат кілем») размером 3×10 м, созданный по образцу фрагмента из мавзолея Ахмеда Ясави.

2. «Бірегей!»

Традиционная выставка редких экспонатов из фондов музея. Посетители увидят антикварные изделия из драгоценных металлов, часы, подсвечники, фарфор, керамику и скульптуры Казахстана, Германии, Англии, Франции и Императорского фарфорового завода. Среди уникальных предметов — костюм и атрибуты тунгусского шамана, а также произведения живописи.

3. «Төсбелгілердегі тарихи-деректік көріністер»

Выставка посвящена значкам, нагрудным знакам и памятным наградам, отражающим историю спорта, культуры, образования и общественной жизни Казахстана. В музее хранится более 12 тысяч фалеристических материалов, включая свыше 3600 значков. Экспозиция раскрывает их как исторические источники, связанные с прессой, культурой, искусством и музейным делом.

4. «Ұлттың үнбайрағы»

Юбилейная выставка к 105-летию Казахского радио и 60-летию радио «Шалкар». Представлены архивные документы, аудиозаписи, техника и личные вещи радиоведущих. Среди уникальных экспонатов — материалы первой диктора Тамты Ибрагимовой и радиоприёмник «Sanyo» Узбекали Жанибекова. В проекте «Звёздный гид» ветераны радио проведут авторские экскурсии, а посетители услышат записи голосов выдающихся казахстанских деятелей из «Золотого фонда».

5. «Ғасыр жасаған ұлт театры»

Выставка к 100-летию Казахского национального драматического театра им. М. Ауэзова охватывает историю театра с 1917 года до наших дней. В экспозиции — сценические костюмы, архивные документы, фотографии, афиши, рукописи и личные вещи известных актёров и режиссёров, включая костюм Шолпан Жандарбековой из спектакля «Акан сери – Актокты».

6. «Искусство Азии»

Республиканская художественная выставка объединяет произведения современных художников Казахстана в жанрах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В проекте участвуют мастера из Алматы, Астаны, Шымкента, Павлодара, Тараза и других городов.

АКЦИЯ «В ДАР МУЗЕЮ»

Алтынбек Коразбаев и Сауле Жанпейісова передадут музею музыкальные инструменты и сценические костюмы. Теміржан Дәулет пополнит фонд музея предметами, связанными со спортивными достижениями.

ПОСТАНОВКИ И КИНОПОКАЗЫ

В рамках «Ночи в музее – 2026» состоится историческая постановка о Золотой Орде с участием студенческих театров. В формате «Живого музея» посетители встретят Золотого человека, Томирис, казахских ханов и героев легенд. Театр кукол представит персонажей сказок, для детей пройдет цирковое шоу, а также состоятся кинопоказы из фонда «Казахфильма».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «MUSEUM FEST»

Фестиваль объединит музейных специалистов Казахстана и зарубежья для обмена профессиональным опытом и презентации лучших музейных практик.

КОНЦЕРТЫ И ПРОЕКТ «ЗВЁЗДНЫЙ ГИД»

Перед музеем пройдет концерт современных исполнителей и коллективов. Актёры театра им. М. Ауэзова и ветераны радио проведут авторские экскурсии. Сауле Жанпеисова выступит с учениками, также состоятся концерты классической музыки и камерного оркестра «Акжауын».

МАСТЕР-КЛАССЫ И ИНТЕРАКТИВ

Для посетителей подготовлены квесты, викторины и познавательные игры. Пройдут мастер-классы по ковроткачеству, керамике, валянию войлока, игре тоғызқұмалақ и древнетюркской письменности. Будут организованы экскурсионные маршруты, программы реставраторов и научно-интерактивные занятия.

МЕРЧ И VR-ПРОГРАММЫ

Гостей ждут робот-шоу и VR-путешествия в исторические эпохи. Также будет выпущен специальный мерч «Ночь в музее – 2026»: футболки, шопперы и кепки.