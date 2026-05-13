Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования - западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами и повышение температуры воздуха днем до 27-35 тепла.

На остальной территории сохранит свое влияние холодный антициклон, в ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до 1-6 градусов, а днем благодаря малооблочной погоде ожидается повышение температуры от 12-28 до 20-30 тепла.

По республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юго-востока республике ожидается туман.