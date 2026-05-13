Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

396
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особенно актуальна проблема для Алматы

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Ученые Казахского национального аграрного исследовательского университета НАО «НАНОЦ» – приступили ко второй фазе клинических исследований отечественного иммунотерапевтического препарата для лечения аллергии на пыльцу полыни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Как отмечают в министерстве, аллергия на пыльцу полыни является одной из наиболее распространенных форм сезонной аллергии в Казахстане.

По данным отечественных клинико-диагностических лабораторий, сенсибилизация к пыльце полыни занимает первое место среди всех выявляемых пыльцевых аллергенов и составляет около 30% случаев.

Особенно актуальна проблема для Алматы, где сезон пыления полыни продолжается с июля по ноябрь. В этот период тысячи людей сталкиваются с симптомами аллергического ринита — заложенностью носа, чиханием, слезотечением и снижением качества жизни.

Существующие методы лечения в основном направлены на временное облегчение симптомов и не устраняют причину заболевания. При этом традиционная аллерген-специфическая иммунотерапия требует длительного курса лечения и многократного введения препаратов на протяжении нескольких лет.

В рамках научно-технической программы МЗ РК учеными разработан новый отечественный препарат под рабочим названием PollenVax. Производство осуществляется на базе ТОО «OtarBioPharm» в соответствии с международным стандартом GMP.

Препарат создан на основе рекомбинантного белка-аллергена пыльцы полыни и предполагает значительно сокращенный курс терапии  всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом.

«Ранее была успешно завершена первая фаза клинических исследований с участием 30 добровольцев. Препарат продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и хорошую переносимость. Также были получены положительные иммунологические результаты, включая формирование аллерген-блокирующих антител и снижение чувствительности к аллергену по данным кожного прик-теста», рассказали в министерстве.

Кроме того, выдано разрешение на проведение клинического исследования второй фазы.

«Исследование представляет собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое испытание с участием 138 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с подтвержденным аллергическим ринитом, вызванным пыльцой полыни. Продолжительность участия в исследовании составляет до 180 дней», – рассказали в министерстве.

Как уточняется, реализация проекта является важным этапом в развитии отечественной биофармацевтики и демонстрирует потенциал казахстанской науки в создании современных инновационных препаратов для решения актуальных задач здравоохранения.

#препарат #ученые #полынь #аллергия

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

От сеялки до спутника
Робот помог хирургам выполнить уникальную операцию в Алматы
Фармзавод за 42,5 млрд тенге построят в Карагандинской обла…
Почти млрд упаковок лекарств промаркировали в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]