Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Ученые Казахского национального аграрного исследовательского университета НАО «НАНОЦ» – приступили ко второй фазе клинических исследований отечественного иммунотерапевтического препарата для лечения аллергии на пыльцу полыни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Как отмечают в министерстве, аллергия на пыльцу полыни является одной из наиболее распространенных форм сезонной аллергии в Казахстане.

По данным отечественных клинико-диагностических лабораторий, сенсибилизация к пыльце полыни занимает первое место среди всех выявляемых пыльцевых аллергенов и составляет около 30% случаев.

Особенно актуальна проблема для Алматы, где сезон пыления полыни продолжается с июля по ноябрь. В этот период тысячи людей сталкиваются с симптомами аллергического ринита — заложенностью носа, чиханием, слезотечением и снижением качества жизни.

Существующие методы лечения в основном направлены на временное облегчение симптомов и не устраняют причину заболевания. При этом традиционная аллерген-специфическая иммунотерапия требует длительного курса лечения и многократного введения препаратов на протяжении нескольких лет.

В рамках научно-технической программы МЗ РК учеными разработан новый отечественный препарат под рабочим названием PollenVax. Производство осуществляется на базе ТОО «OtarBioPharm» в соответствии с международным стандартом GMP.

Препарат создан на основе рекомбинантного белка-аллергена пыльцы полыни и предполагает значительно сокращенный курс терапии – всего четыре подкожные инъекции с недельным интервалом.

«Ранее была успешно завершена первая фаза клинических исследований с участием 30 добровольцев. Препарат продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и хорошую переносимость. Также были получены положительные иммунологические результаты, включая формирование аллерген-блокирующих антител и снижение чувствительности к аллергену по данным кожного прик-теста», – рассказали в министерстве.

Кроме того, выдано разрешение на проведение клинического исследования второй фазы.

«Исследование представляет собой рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое испытание с участием 138 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет с подтвержденным аллергическим ринитом, вызванным пыльцой полыни. Продолжительность участия в исследовании составляет до 180 дней», – рассказали в министерстве.

Как уточняется, реализация проекта является важным этапом в развитии отечественной биофармацевтики и демонстрирует потенциал казахстанской науки в создании современных инновационных препаратов для решения актуальных задач здравоохранения.