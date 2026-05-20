Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В рамках реализации плана совместных мероприятий по развитию племенной и селекционной работы среди силовых структур города Алматы и Алматинской области состоялось важное событие, направленное на укрепление взаимодействия кинологических подразделений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Кинологический центр воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК передал три собаки породы бельгийская овчарка малинуа в возрасте семи месяцев Кинологическому центру МВД Республики Казахстан. Молодые собаки будут использоваться в дальнейшей племенной работе, что позволит усилить генетический потенциал и рабочие качества служебного поголовья.

Особый интерес представляет происхождение переданных собак. Их бабушка была завезена в Кинологический центр из Австрии в 2019 году. Представители этого помета уже успели зарекомендовать себя на престижных выставках, проходивших в Алматы. Так, щенок по кличке Артист был удостоен титула «Лучший щенок» выставки, а также стал чемпионом Российской Федерации, подтвердив высокий племенной уровень и отличные наследственные качества линии.

По словам специалистов, использование собак с проверенной чемпионской родословной в селекционных программах позволит повысить качество подготовки служебных собак, применяемых для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

Передача собак стала очередным примером эффективного межведомственного сотрудничества, направленного на объединение усилий и ресурсов для развития современной кинологической службы Казахстана.

#собака #Нацгвардия #служба

