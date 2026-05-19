Казахи в древнем Египте? Да!

Общество
Олжас Сулейменов, поэт, Народный писатель Казахстана

18 мая 2026 года Олжасу Сулейменову исполнилось 90 лет. В этот день он решил поделиться с читателями «КП» своим удивительным открытием, проливающим свет на происхождение древнеказахского языка в Древнем Египте в III тысячелетии до н. э. И хотя автор «Аз и Я» ранее обращался к истокам казахского языка в древнос­ти, именно сейчас, перешагнув 90-летие, он, пренебрегая всевозможными попытками опровергнуть его, подарил миру свое главное открытие. Давно заслужив эпитеты «национальное достояние», «опора нации» и «автор века» не только у себя на Родине, поэт обращает свой народ лицом к родному языку. Предлагаем читателям материал по этой теме самого автора – поэта, директора Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжаса Сулейменова.­

фото из архива Олжаса Сулейменова

…В эти майские дни я прочел множество разных публикаций в газетах. И благодарен их авторам, по-своему обобщающим опыт моей биографии. Но они прошли мимо самого главного открытия, отвечающего на небывалый вопрос, – протоказахи в Древнем Египте? Да!

Опубликовать его мы решились только сейчас, убедившись, что это правда. Главный текст Древнего Египта о начале культуры земледелия, названный «Закон Осириса» оказалось возможным расшифровать, опираясь только на казахский язык! Этот великий текст изображен в рисуночном письме Древнего Египта III тыс. до н. э., сохранившись за тысячелетия перекочевок лишь в одном языке: ÖSIRÍS – «Взращивание» (каз.)

Закон Осириса не могли расшифровать и понять тысячелетиями. Ни древние греки, в ранние века записавшие его как имя древнеегипетского бога растений. Ни египтологи, столетия­ми искавшие его этимологию.

Имя бога растений оказалось формулой активного земледелия, записанной, чтобы распространиться и сохраниться в тысячелетиях. Ее изображали в виде фараона, с прорастающими насквозь вертикальными ростками урожая, утверждая закон: ÖS’ (ӨС) – «расти!» (каз.). ÖSIR (ӨСÍР) – «выращивай!» (каз.). ÖSIRÍS (ӨСІРÍС) – «взращивание» (каз.)

В это майское утро наконец прозвучали слова, тысячелетиями сохранявшиеся в языке народа, долго считавшегося вечными кочевниками. Это открытие – главный итог моей работы. Великое открытие, которое позволило мне гордо сказать на весь мир: древнеказахский язык существовал пять тысячелетий назад как язык активного земледелия в Древнем Египте.

Когда-нибудь это открытие будет изучаться в школах как культурное наследие человечества и станет не только фактом научного знания, но и фактором общественного сознания. Оно войдет в учебники и будет взращивать всю нашу культуру. Об этом говорят и первые отзывы.

Катрин Пужоль, док­тор истории, профессор истории и цивилизаций Центральной Азии в Национальном институте восточных языков и цивилизаций INALCO: «Олжас Сулейменов – смелый человек, который задает вопросы, которые никто другой не осмеливается задать. Когда возник казахский язык? Может ли слово сохраняться тысячелетиями? Какое культурное наследие досталось нам от человека разумного?»

Рахман Алшанов, ректор университета «Туран», президент Ассоциации вузов Республики Казахстан, профессор: «Его новое открытие – революционно. Олжас Омарович возвысил тюркскую историю, буквально взорвав тюркский мир и всю нашу планету открытием знаков и казахских слов, обнаруженных им в Древнем Египте».

Улданай Бахтикиреева, док­тор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы: «Закон Осириса» ожидает много скептиков. Но, как писал Олжас Омарович в «Аз и Я», мы должны искать и находить 100 доводов против гипотезы и 101 аргумент в защиту ее. И мы, конечно, будем искать и взращивать новых исследователей открытия Олжаса Сулейменова».

Лидия Брито, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам: «Мы приветствуем Вашу деятельность как вклад в Международное Десятилетие языков коренных народов (2022–2032 годы). То, что Вы делаете, и есть основа работы ЮНЕСКО – помощь политикам в создании пространства и возможностей для межкультурного диалога».

Бахыт Каирбеков, поэт, переводчик, режиссер: «50 лет назад он повернул меня лицом к нашей истории. Сегодня он повернул меня лицом к родному языку».

#Олжас Сулейменов #Древний Египет #Закон Осириса

Популярное

Все
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Полиция не только бережет, но и спасает
Не потерять туриста и доверие людей
Бизнес делает ставку на опыт
От E-Museum до «Халық әуені»
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Школа Абая – территория смыслов
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Инструмент структурного преобразования экономики
Судьбоносное решение
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
От общей истории – к общему будущему
Женщины-лидеры готовятся к выборам
В центре реформ – человек
Гуманистическое измерение права
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Пять лет на защите прав граждан
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»
Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
Рассмотрена деятельность центров поддержки семьи
Утвержден шестой том истории Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]