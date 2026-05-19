Казахи в древнем Египте? Да!

…В эти майские дни я прочел множество разных публикаций в газетах. И благодарен их авторам, по-своему обобщающим опыт моей биографии. Но они прошли мимо самого главного открытия, отвечающего на небывалый вопрос, – протоказахи в Древнем Египте? Да!

Опубликовать его мы решились только сейчас, убедившись, что это правда. Главный текст Древнего Египта о начале культуры земледелия, названный «Закон Осириса» оказалось возможным расшифровать, опираясь только на казахский язык! Этот великий текст изображен в рисуночном письме Древнего Египта III тыс. до н. э., сохранившись за тысячелетия перекочевок лишь в одном языке: ÖSIRÍS – «Взращивание» (каз.)

Закон Осириса не могли расшифровать и понять тысячелетиями. Ни древние греки, в ранние века записавшие его как имя древнеегипетского бога растений. Ни египтологи, столетия­ми искавшие его этимологию.

Имя бога растений оказалось формулой активного земледелия, записанной, чтобы распространиться и сохраниться в тысячелетиях. Ее изображали в виде фараона, с прорастающими насквозь вертикальными ростками урожая, утверждая закон: ÖS’ (ӨС) – «расти!» (каз.). ÖSIR (ӨСÍР) – «выращивай!» (каз.). ÖSIRÍS (ӨСІРÍС) – «взращивание» (каз.)

В это майское утро наконец прозвучали слова, тысячелетиями сохранявшиеся в языке народа, долго считавшегося вечными кочевниками. Это открытие – главный итог моей работы. Великое открытие, которое позволило мне гордо сказать на весь мир: древнеказахский язык существовал пять тысячелетий назад как язык активного земледелия в Древнем Египте.

Когда-нибудь это открытие будет изучаться в школах как культурное наследие человечества и станет не только фактом научного знания, но и фактором общественного сознания. Оно войдет в учебники и будет взращивать всю нашу культуру. Об этом говорят и первые отзывы.

Катрин Пужоль, док­тор истории, профессор истории и цивилизаций Центральной Азии в Национальном институте восточных языков и цивилизаций INALCO: «Олжас Сулейменов – смелый человек, который задает вопросы, которые никто другой не осмеливается задать. Когда возник казахский язык? Может ли слово сохраняться тысячелетиями? Какое культурное наследие досталось нам от человека разумного?»

Рахман Алшанов, ректор университета «Туран», президент Ассоциации вузов Республики Казахстан, профессор: «Его новое открытие – революционно. Олжас Омарович возвысил тюркскую историю, буквально взорвав тюркский мир и всю нашу планету открытием знаков и казахских слов, обнаруженных им в Древнем Египте».

Улданай Бахтикиреева, док­тор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы: «Закон Осириса» ожидает много скептиков. Но, как писал Олжас Омарович в «Аз и Я», мы должны искать и находить 100 доводов против гипотезы и 101 аргумент в защиту ее. И мы, конечно, будем искать и взращивать новых исследователей открытия Олжаса Сулейменова».

Лидия Брито, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам: «Мы приветствуем Вашу деятельность как вклад в Международное Десятилетие языков коренных народов (2022–2032 годы). То, что Вы делаете, и есть основа работы ЮНЕСКО – помощь политикам в создании пространства и возможностей для межкультурного диалога».

Бахыт Каирбеков, поэт, переводчик, режиссер: «50 лет назад он повернул меня лицом к нашей истории. Сегодня он повернул меня лицом к родному языку».