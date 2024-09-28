Валерий Меладзе восхитился Астаной

Фото: акимат Астаны

Российский исполнитель, музыкальный продюсер Валерий Меладзе во время своего сольного концерта в Астане поделился впечатлениями о столице и его жителях и жительницах: артист отметил, что столица Казахстана оставила у него глубокие эмоции и восхищение.

«Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город. Это не просто современный город. Это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди», - поделился Меладзе со сцены.

Особое внимание Валерий Меладзе уделил жительницам столицы.