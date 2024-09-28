Валерий Меладзе восхитился Астаной

Известный певец посвятил песню жительницам столицы Казахстана, передает Kazpravda.kz
Российский исполнитель, музыкальный продюсер Валерий Меладзе во время своего сольного концерта в Астане поделился впечатлениями о столице и его жителях и жительницах: артист отметил, что столица Казахстана оставила у него глубокие эмоции и восхищение.
«Мы были здесь, когда еще строительство Астаны начиналось, даже планировалось. Также мы были тогда, когда Астана стала столицей, и теперь мы восхищаемся с каждым днем. Каждый раз приезжая, восхищаемся, как разрастается город. Это не просто современный город. Это город будущего! Поверьте мне, мы во многих городах были, и, конечно же, самое главное – это люди», - поделился Меладзе со сцены.
Особое внимание Валерий Меладзе уделил жительницам столицы.
«Мы - мужчины, обращаем большее внимание на женщин, девушек, которые являются украшением этого прекрасного города. Мы посвящаем эту песню всем представительницам прекрасной половины человечества, всем девушкам и женщинам, присутствующим в зале, и всем девушкам и женщинам Астаны», - отметил певец, подчеркнув красоту жительниц столицы и посвятив им со сцены песню «Как ты красива сегодня».