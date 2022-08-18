Вайнеру Мейржану Туребаеву продлили арест

Арестованному в апреле вайнеру Мейржану Туребаеву снова продлили арест, передает Kazpravda.kz.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 17 августа 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого в период ознакомления с материалами дела на 30 суток, то есть, до 18 сентября", - проинформировали в Городском суд Алматы.

Постановление суда не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении Туребаева и Шерниязова меры пресечения в виде залога в размере 1 000 МРП было удовлетворено. В отношении Саидбаева поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста.

11 апреля жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток, а 29 апреля продлили арест на два месяца. В июне арест был продлен в очередной раз.

За несколько часов до ареста Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ситуации. По его словам, он подозревается в сговоре с людьми, которых никогда в жизни не видел и не знал.