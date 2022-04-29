Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову продлили арест

Задержанным 20 апреля вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили арест на два месяца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

"Постановлением следственного суда ходатайство органов следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей на два месяца в отношении Шерниязова и Туребаева", - проинформировала пресс-служба горсуда Алматы.

Ранее сообщалось, что Вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова задержали на 10 суток.

За несколько часов до ареста Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ситуации. По его словам, он подозревается в сговоре с людьми, которых никогда в жизни не видел и не знал.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении Туребаева и Шерниязова меры пресечения в виде залога в размере 1 000 МРП было удовлетворено. В отношении Саидбаева поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста.